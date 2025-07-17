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    苗縣後龍鎮大庄里16號道路旁危險瓶頸路段 斥資6150萬動工改善

    提升交通安全，後龍鎮大庄里16號道路旁危險瓶頸路口及路段改善動土。（記者蔡政珉攝）

    提升交通安全，後龍鎮大庄里16號道路旁危險瓶頸路口及路段改善動土。（記者蔡政珉攝）

    2025/07/17 15:29

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮大庄里16號道路旁道路未完全開闢，形成交通瓶頸，民眾長期希望能改善提升交通安全並完善路網。苗栗縣政府、後龍鎮公所透過立委陳超明協助爭取內政部國土管理署納入「生活圈道路交通系統建設計畫」，獲補助經費約3480萬，鎮公所自籌約2670萬，今（17）日舉行後龍鎮大庄里16號道路旁危險瓶頸路口及路段改善計畫開工動土典禮，預計今年底完工。

    後龍鎮公所表示，工程位置於後龍都市計畫區內，因道路未完全開闢，長期以來形成交通瓶頸，導致車輛會車不易，容易發生危險。經多次爭取獲得中央支持，工程將打通瓶頸路口，改善路段總長度為126.8公尺、寬度8公尺，為雙向道路，工程完工後可串聯後龍都市計畫16號與20號道路，形塑完整的路網體系，進一步提升周邊居民通行便利性。

    後龍鎮長謝清輝也強調，打通該路段後不僅能紓解交通，更具備防災、救災功能，有助於強化地方應變能力。

    內政部國土管理署指出，大庄里既有巷弄尚未開闢完善，造成重要路口銜接不順暢，除民眾時常須繞路通行，也不利於消防車及救護車進入救災。國土署也提到，改善路段雖僅為「一哩路」，卻是精進地方交通品質重要關鍵。

    提升交通安全，後龍鎮大庄里16號道路旁危險瓶頸路口及路段改善動土。畫面為鎮長謝清輝指向瓶頸路口。（記者蔡政珉攝）

    提升交通安全，後龍鎮大庄里16號道路旁危險瓶頸路口及路段改善動土。畫面為鎮長謝清輝指向瓶頸路口。（記者蔡政珉攝）

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