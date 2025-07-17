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    訪「日本馬爾地夫」海島秘境 台灣虎航今首飛桃園─石垣島

    日本沖繩縣石垣市17日在石垣島機場舉辦台灣虎航桃園—石垣島航線首航慶祝活動，（台灣虎航提供）

    日本沖繩縣石垣市17日在石垣島機場舉辦台灣虎航桃園—石垣島航線首航慶祝活動，（台灣虎航提供）

    2025/07/17 15:23

    〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣虎航今（17日）開航「桃園─石垣島」航線，台灣虎航直飛日本航點新增至23個，提供赴日旅客新的海島秘境選擇。

    為慶祝新航線，首航航班送限定首航明信片、沖繩紀念布包。沖繩縣石垣市今在石垣島機場舉辦首航慶祝活動，邀請台灣虎航董事長黃世惠出席。

    黃世惠表示，石垣島以湛藍海水、潔白沙灘與豐富海洋生態聞名，獲得「日本馬爾地夫」美譽；旅客透過新航線，僅需1小時即可抵達，享受海島假期。

    桃園─石垣島航線開航初期，每週營運2班，去程航班編號IT736，每週四、日中午12時自桃園國際機場起飛；回程航班編號IT737，每週四、日下午2時50分自石垣島機場起飛。

    為了便利旅客報到手續，即日起桃園國際機場、台中國際機場、高雄國際機場出發飛往日本、韓國、泰國的台灣虎航營運航班，皆可使用網路自助報到服務；旅客可於航班表定起飛時間前48小時至1小時內辦理。

    另隨著航線拓展與運能提升，台灣虎航本週迎來第24梯次客艙組員報到，接下來將進行為期3個月專業訓練。

    台灣虎航17日開航「桃園—石垣島」航線。（台灣虎航提供）

    台灣虎航17日開航「桃園—石垣島」航線。（台灣虎航提供）

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