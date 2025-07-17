到台南七股幫災戶蓋帆布 志工從屋頂摔落受傷

彰化「台灣心義工團」進駐七股5日，協助災民在屋頂蓋帆布。（記者楊金城攝）

2025/07/17 15:21

〔記者楊金城／台南報導〕台南七股災情嚴重，偏區大多是老人、老屋，屋損也無力鋪帆布遮雨，立委郭國文媒合彰化「台灣心義工團」進駐七股5日，協助災民在屋頂蓋帆布，另屏東「慈芯慈善會」也到七股龍山里海寮義煮供近200人餐食，愛心團隊在七股頂山為災戶蓋帆布時有位志工從屋頂跌下來，頭部縫了12針，送醫救治。

郭國文、市議員蔡麗青、蔡蘇秋金、黃肇輝今天（17日）特地到七股龍山慰問前來幫忙的台灣心義工團團長楊海西、慈芯慈善會理事長吳雅燕等熱心志工，郭國文表示，這次天災重創台南，但來自民間的愛心不斷，相當令人感動，台灣心義工團進駐七股協助災民蓋帆布，還有慈芯慈善會義煮，讓大家不只暖胃還暖心。

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目前依舊缺乏應急用的帆布和工班，楊海西說，團隊來七股2天了，目前有12名工班，在假日更將擴大至70位來幫忙。蔡麗青另媒合普法道濟寺提供香客大樓作為工班住宿。因有志工在七股頂山從屋頂摔落受傷，郭國文叮嚀工班施作時要注意安全，他也強調，有些老屋受到天災影響，真的不適合居住，甚至對住戶或是修復者都有危險時，請災民接受市府的安置，才能保障大家的安全。

各界捐贈的帆布、太空包很多，但北門區錦湖里卻傳出有民眾捐出50件帆布，因大小不一被居民「嫌」，里長也有苦衷很難做人，捐贈者氣噗噗只好再載回帆布物資，北門區長林建男緩頰說，包括公所緊急購置和各界捐贈的帆布共有800件，仍有所不足，感謝各方捐贈，並應和公所連繫，以合理分配到適用災區。

志工協助台南北門錦湖里災戶修屋。（記者楊金城攝）

屏東「慈芯慈善會」也到台南七股龍山里海寮義煮。（記者楊金城攝）

七股公所獲贈帆布、塑膠袋、太空包，由民眾登記領取。（記者楊金城攝）

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