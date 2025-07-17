教育部成立台師大女足案專案小組 吹哨學生簡奇陞：感受認真被傾聽

國立台灣師範大學女足球員被迫抽血案續燒，教育部政次張廖萬堅17日中午與受害學生簡奇陞等人會面。會後簡奇陞出面受訪說明心境。（記者羅沛德攝）

2025/07/17 15:22

〔記者林曉雲／台北報導〕台師大女足球員被迫抽血案，吹哨者球員學生簡奇陞今（17）日在與教育部會商後，在人本教育基金會執行長馮喬蘭陪同下，接受媒體訪問表示，教育部7點共識內容，如單一申訴窗口、跨部會調查小組等，全部對應先前學生提出的訴求，雖拖延許久，但終於得到正視，今天出現在教育部的是一群很有肩膀、很有能力的大人，感受到這次是第一次認真被傾聽、認真解決，不帶情緒說話，不用大聲說話，而是認真聽、認真說、認真做，這是她期待看到的樣子。

媒體詢問，如果台師大女足教練周台英向學生道歉，簡奇陞表示，學生們會選擇接受與原諒，出發點本來就不是報復，而是想要「一個真誠的道歉」，她是站在反霸凌的立場，尊重周台英的國腳及女足的貢獻，但做錯了，只要負責、承認、不再犯，就夠了，不是要報復，「就道歉，這樣就好了。」強調她們沒有不原諒，也希望外界不要霸凌周台英。

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對於受害學生與選手生涯的補償，簡奇陞表示，最重要的是尊重當事人意願，補償不是「我覺得你需要什麼」，而是「你覺得你需要什麼」，不當的補償方式可能會變成「二度傷害」，補什麼、還什麼，要先聽受害人的聲音，這個教育體制讓學生受傷，必需要公開獨立的調查，清楚知道有多少人受傷、傷在何處，「該拿出這份驗傷報告，讓社會知道、讓他自己知道、也讓家人知道」，這個體制讓他受了傷。

簡奇陞也表示，今天不是終點，是起點，現在是方向出來了，還要一步一步走下去，沒有期限，不急於完成，但明確目標與同伴同行，走得再遠也不怕累。

對於教育部設立申訴窗口，簡奇陞表示，呼籲曾遭受不公平對待、覺得委屈的歷屆學生，透過單一窗口提出申訴，這不是要還一筆血帳，是要讓制度變好、讓教育圈與體育圈變好的契機，強調「我們不是要讓圈子毀掉，是因為我們愛這個圈子，才站出來。」

簡奇陞也說，她問過很多位受害者，受害者告訴她：「現在什麼都不想要了，只想要一個真誠的道歉。」而有媒體追問實驗經費、補助金8000至10000元及回捐問題，簡奇陞拒絕代為說明，她說，不願意再被指為造謠，也不再代替校方澄清，都應該由台師大出面公開說明。

簡奇陞在訪問最後深深一鞠躬，她說，站出來她也很緊張，腳也會抖，但既然拋頭露面，就會走到底。

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