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    台師大女足案 林淑芬轟：衛福部讓阿貓阿狗都能抽血

    民進黨立委林淑芬今（17日）批衛福部2012年的一只函釋，「讓阿貓阿狗都可以抽血，推孩子入火坑！」（記者邱芷柔翻攝）

    民進黨立委林淑芬今（17日）批衛福部2012年的一只函釋，「讓阿貓阿狗都可以抽血，推孩子入火坑！」（記者邱芷柔翻攝）

    2025/07/17 15:34

    〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣師範大學女足隊爆出「抽血換學分」爭議，女學生連續14天、每天被抽血3次，甚至傳出執行抽血者非醫事人員。民進黨立委林淑芬今（17日）在立法院衛環委員會，點名始作俑者正是衛福部2012年的一只函釋，「讓阿貓阿狗都可以抽血，推孩子入火坑！」

    「人體研究法」由衛福部負責制定和統籌管理，實際執行人體研究相關的監督、查核、處分和保障受試者權益等工作，則是由「研究主持人所屬單位的中央主管機關」來負責。林淑芬指出，雖然衛福部第一時間就將責任推給教育部，但對於非醫事人員抽血這部分，當年針對「人體研究法」上路後，衛福部曾函釋「研究計畫進行人體抽血採樣，非屬醫療行為，也非醫療輔助行為」，只要通過IRB（人體研究倫理審查委員會）審查，就可由學校護理人員協助抽血。

    林淑芬質疑，該函釋並未設限抽血執行者的資格條件，導致模糊空間大，不只校護，只要寫進計畫、通過IRB，就算手發抖、學長、阿姨、阿貓阿狗都可以抽血，讓孩子暴露在風險中。「人體研究法」自2011年立法通過至今，衛福部從未訂出明確的行政指導，「教育部、體育部、國科會、甚至農業部都會提研究計畫，你覺得他們有能力判斷IRB 要找哪種委員嗎？」

    對於衛福部一再強調依法行政，並將IRB責任歸屬教育部，林淑芬也不買帳，她直言，孩子是在脅迫、恐懼中被抽血、哭泣，不得已才跑出來陳情，「你們難道沒有任何責任？」這不是台師大個案，而是整體制度崩壞，受試者參與研究，卻可能在非醫療院所中，遭沒有受過訓練、邊抽血邊發抖的人執行操作，踐踏研究倫理與人權。

    面對質問，衛福部醫事司司長劉越萍回應，若是由校護執行抽血，校護本身就是醫事人員，且IRB審查時也會進行受試者保護評估。但林淑芬再批，衛福部至今仍「拿舊函釋就地合法化」，要求立即檢討、補破網。

    衛福部長邱泰源則回應，會馬上「亡羊補牢」，承諾一個月內檢討相關函釋與行政指導，他也強調，所有相關單位都該盡責任去預防這樣的事情再發生，一定嚴肅究責。

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