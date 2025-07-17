基隆8月起換發門牌 提升各行政區辨識度

基隆市的門牌多污損無法辨識。（資料照）

2025/07/17 15:56

〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆潮濕多雨，舊門牌40年未換新，很多脫落污損無法辨識。基隆市政府今天表示，將從8月起全面更新19萬5千面門牌，預計分2年完成。新門牌融入基隆黑鳶及基隆嶼等特色，搭配不同配色，提高各行政區辨識度。

民政處表示，基隆部分門牌因年久失修，出現破損、污損、脫落等情形，市民多次反映，不僅影響城市景觀，也造成郵件派送、緊急救援等辨識困難的問題，因此，將全面換發新式門牌。

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民政處指出，此次新門牌設計，融入基隆黑鳶及基隆嶼等在地元素，搭配不同顏色，提高各區辨識度。新式門牌並去除舊版郵遞區號標示，提供「門牌號碼及街名」資訊，簡潔、清楚。

民政處長呂謦煒指出，門牌換發作業從8月起陸續施作，約1個月可完成1區，預計年底前完成仁愛、信義、中正及中山等區的換發作業，明年上半年完成全市19.5萬面新式門牌的編訂。

民政處提醒，門牌換發期間，所有換掛人員皆將穿著反光背心並配戴識別證，請市民放心配合。若有相關疑問，皆可洽詢各區戶政事務所或直接向市府民政處反映。

基隆市今年8月起全市換新門牌。（基隆市政府提供）

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