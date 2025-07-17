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    登山入口提供愛心竹杖 南投分署：用過記得做這件事

    企業捐贈愛心竹杖放置在林內龍過脈步道登山入口，林保署南投分署提醒用過要記得放回原處。（圖由南投分署提供）

    企業捐贈愛心竹杖放置在林內龍過脈步道登山入口，林保署南投分署提醒用過要記得放回原處。（圖由南投分署提供）

    2025/07/17 15:47

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林林內龍過脈步道地勢平緩，生態豐富，吸引許多民眾造訪，林業保育署南投分署2年前在登山口放置300支愛心竹杖供登山民眾取用，因忘記歸還及毀損最後一支不剩，近日有企業捐贈100支，南投分署提醒民眾取用後記得放回原處，讓愛心延續。

    龍過脈步道串連林內鄉林中、林南及坪頂3村，相傳從草嶺、竹山交界處往山下俯瞰，林內境內山脈稜線狀似一條龍的背脊，延伸到濁水溪與清水溪交會口，又像是龍汲水，因此稱為「龍過脈」。

    南投分署指出，站在龍過脈步道可眺望雲林，也可以看見八卦山山脈，且沿途動植物生態豐富，可看見台灣獼猴、大冠鷲、八色鳥、紫斑蝶，加上坡度平緩、路況佳，適合親子同遊，平日及假日都吸引許多民眾前往登山健走。

    為讓民眾行走更便利、安全，同時推廣國產竹材，南投分署在2023年試辦放置愛心竹杖在龍過脈步道濟公廟、坪頂及鐵管坑等3個登山入口，供登山民眾自由取用，深受喜愛，但據了解，陸續被取走或毀損，最後一支不剩。

    南投分署說，長盛工程顧問公司獲悉，捐贈100支愛心竹杖放置在龍過脈3處登山入口處，歡迎民眾多利用，但使用完畢記得放回原處，讓有需要民眾可以繼續使用。

    南投分署也提醒，龍過脈步道鐵管坑坪頂路線即日起至9月30日施工封閉，民眾請改走濟公廟至鐵管坑路線或其他步道。

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