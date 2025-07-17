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    旁邊蓋大樓……彰化伸港透天厝社區傾斜、下陷 居民抗議

    彰化縣伸港鄉百甲重劃區內的中興二街40巷透天厝社區，傳出住戶傾斜，造成入口門柱一路裂到騎樓。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣伸港鄉百甲重劃區內的中興二街40巷透天厝社區，傳出住戶傾斜，造成入口門柱一路裂到騎樓。（記者劉曉欣攝）

    2025/07/17 15:55

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣伸港鄉百甲重劃區內的中興二街40巷，有9戶透天厝去年底開始出現傾斜與下陷，高度懷疑是隔壁正在蓋大樓所引發，住戶今天（17日）拉起白布條抗議。縣府建設處表示，由於雙方經過協商與調解未果，將依照第3方鑑定報告書，召開建築爭議事件評審委員會。

    縣議員周君綾表示，這次抗議的居民，都是住在伸港鄉中興二街40巷的透天厝社區，該社區有16戶，約在8、9年前完工，如今就有9戶傳出有房屋傾斜，地基掏空造成下陷，讓居民人心惶惶。尤其，透天厝社區的入口門牌就整個裂開，一路裂到透天民宅的騎樓，裂縫寬約2公分到6公分，長度約有3、40公尺，掏空深度超過1公尺。

    葉姓住戶指出，自從旁邊開始蓋地下2樓、地上14樓的70戶全新大樓，就開始傳出牆面裂痕，最離譜的是騎樓前面居然有裂縫，仔細一看，原來是從社區入口門牌就一路裂到騎樓，居民才發現，裂縫是因為建物傾斜所造成的。

    住戶強調，受損住戶與建商經過協調，建商提出第3方鑑定報告，但都避重就輕，更讓住戶無法接受，才決定要拉布條抗議，並將另找單位進行鑑定，要求大樓建商要盡到災害修繕責任。

    大樓林姓建商表示，針對住戶要另外再做鑑定報告，將予以尊重，也會承諾修繕到好為止。

    建設處建管科表示，如果雙方未獲共識，將依照彰化縣建築物施工損壞鄰房事件處理自治條例規定，就鑑定報告書來召開建築爭議事件評審委員會。

    彰化縣伸港鄉中興二街40巷才蓋好不到10年的房子，因為隔壁蓋大樓，透天厝傾斜，連社區門註都裂開，建物居民不忍了。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣伸港鄉中興二街40巷才蓋好不到10年的房子，因為隔壁蓋大樓，透天厝傾斜，連社區門註都裂開，建物居民不忍了。（記者劉曉欣攝）

    透天厝社區門柱都裂了！彰化縣伸港鄉中興二街40巷居民不忍了，拉起白布條抗議。（記者劉曉欣攝）

    透天厝社區門柱都裂了！彰化縣伸港鄉中興二街40巷居民不忍了，拉起白布條抗議。（記者劉曉欣攝）

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