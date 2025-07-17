為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    苗市聖帝廟評大雞比賽 金屬深測器登場 一隻雞竟然叫了

    苗栗市聖帝廟評大雞比賽，為力求公平，秤重前須經金屬探測器檢測。（民眾提供）

    苗栗市聖帝廟評大雞比賽，為力求公平，秤重前須經金屬探測器檢測。（民眾提供）

    2025/07/17 15:11

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市聖帝廟慶祝關聖帝君1866週年聖誕，今（17）日舉行評大雞比賽，共有10大雞參賽，參賽雞隻必須經過金屬探測器檢測，其中1隻出現異音，依規定是不能參賽，但廟方還是讓飼主參賽，惟這隻雞是參賽中最輕的，結果是最後一名；這名飼主否認作弊，稱雞隻是買來的，可能是吃到含金屬的東西。而聖帝廟明天將循往例行三獻禮祭聖，並舉辦吃福宴，邀請市民共襄盛舉。

    聖帝廟是苗栗市西山地區重要宗教信仰中心，香火鼎盛；每年關聖帝君聖誕都沿襲以往傳統舉辦評大雞比賽，隨著工商業社會，飼養大雞的里民愈來愈少，今年僅10隻大雞參賽。

    廟方為力求公平，大雞比賽秤重時，都必須經過金屬深測器檢測，今年也不例外，但今天比賽檢測時，1隻大雞突然發出異常聲音，雞隻體內疑有金屬物體，飼主也不知為何會出現此情形？飼主說，他沒有作弊，雞隻是昨天剛買來參賽的，不可灌任何東西，可能是雞隻吃到金屬物質的東西。

    評大雞比賽前三名為謝瑞垺、林英治及林彭銀妹。

    苗栗市聖帝廟，是西山地區知名宗教信仰中心，香火鼎盛。（民眾提供）

    苗栗市聖帝廟，是西山地區知名宗教信仰中心，香火鼎盛。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播