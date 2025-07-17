苗市聖帝廟評大雞比賽 金屬深測器登場 一隻雞竟然叫了

苗栗市聖帝廟評大雞比賽，為力求公平，秤重前須經金屬探測器檢測。（民眾提供）

2025/07/17 15:11

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市聖帝廟慶祝關聖帝君1866週年聖誕，今（17）日舉行評大雞比賽，共有10大雞參賽，參賽雞隻必須經過金屬探測器檢測，其中1隻出現異音，依規定是不能參賽，但廟方還是讓飼主參賽，惟這隻雞是參賽中最輕的，結果是最後一名；這名飼主否認作弊，稱雞隻是買來的，可能是吃到含金屬的東西。而聖帝廟明天將循往例行三獻禮祭聖，並舉辦吃福宴，邀請市民共襄盛舉。

聖帝廟是苗栗市西山地區重要宗教信仰中心，香火鼎盛；每年關聖帝君聖誕都沿襲以往傳統舉辦評大雞比賽，隨著工商業社會，飼養大雞的里民愈來愈少，今年僅10隻大雞參賽。

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廟方為力求公平，大雞比賽秤重時，都必須經過金屬深測器檢測，今年也不例外，但今天比賽檢測時，1隻大雞突然發出異常聲音，雞隻體內疑有金屬物體，飼主也不知為何會出現此情形？飼主說，他沒有作弊，雞隻是昨天剛買來參賽的，不可灌任何東西，可能是雞隻吃到金屬物質的東西。

評大雞比賽前三名為謝瑞垺、林英治及林彭銀妹。

苗栗市聖帝廟，是西山地區知名宗教信仰中心，香火鼎盛。（民眾提供）

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