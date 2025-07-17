陽光基金會 : 外貌歧視在職場仍普遍存在

陽光基金會與企業推動「職場臉部平權服務計畫」，三商餐飲已有4名顏損者順利進入職場。（記者吳柏軒攝）

2025/07/17 15:32

〔記者吳柏軒／台北報導〕燒燙傷與顏損患者的求職路充滿挑戰，40歲的劉志仁出生因動靜脈畸形血管瘤致右臉腫脹，但他正向面對外界眼光，從不退縮，強調「我們一樣是人」，不需要企業特別寬容，只要多給機會，讓他們證明自己能力與價值，也自認若通過考驗，將是企業穩定勞動力。

陽光基金會2024年顏損者求職經驗調查顯示，超過5成受訪者在求職過程遭遇不友善，顯示外貌歧視在職場仍普遍存在，今（17日）公布與三商餐飲集團持續推動「職場臉部平權服務計畫」，已有4名顏損者順利進入職場；三商餐飲經理洪以倩表示，陽光朋友十分投入工作，展現高度服務熱忱，至今無顧客抱怨或誤會。悠遊卡公司也加入攜手做公益，陽光執行長舒靜嫻表示，不論外貌如何，每個人都享有自我實現的平等權利。

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劉志仁今也現身說法，強調在身為身心障礙者之前，「我們一樣是人」，有關臉部平權，不是想要企業特別寬容，而是希望多給機會，如職場面試，舉例大學曾面試吉野家打工，面試主管只有問內場很熱能否適應，以及會不會影響臉部等，自己接受也因此留下工作長達1年半，認為顏損者對企業是相對穩定的人力，希望大環境給障礙者與顏損者多一點機會與耐心，相信彼此會有不一樣的發展。

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