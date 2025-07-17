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    野柳海洋世界違法繁殖小海豚 海保署：已開罰不再核發繁殖計畫許可

    多個動保團體到新北市野柳海洋世界抗議違法繁殖小海豚，並隱匿幼豚出生事實。（取自社團法人台灣防止虐待動物協會官網）

    多個動保團體到新北市野柳海洋世界抗議違法繁殖小海豚，並隱匿幼豚出生事實。（取自社團法人台灣防止虐待動物協會官網）

    2025/07/17 15:16

    〔記者洪定宏／高雄報導〕多個動保團體今天到新北市野柳海洋世界抗議違法繁殖小海豚，並隱匿幼豚出生事實，要求嚴懲累犯。行政院海委會海保署表示，已經對申請的基金會開罰，不再核發繁殖計畫許可，並輔導業者轉型。

    海保署指出，財團法人私立海洋動物園教育基金會於2020年依野生動物保護法提出繁殖計畫，目的是希望觀察記錄印太瓶鼻海豚，在圈養環境中的聲波互動、繁殖與伴養行為等生態資料。新北市政府完成初審後函送海委會，海委會核准並同意延長至2023年12月31日。

    海保署表示，印太瓶鼻海豚母豚在計畫核准期間內受孕，但幼豚在2024年7月27日出生，已經逾期，基金會沒有完備展期程序，海保署接獲新北市政府通報，2024年11月依「野生動物保育法」裁罰，且不再核發該基金會瓶鼻海豚繁殖計畫許可，並輔導業者轉型。目前母海豚的活動力與採食狀況均正常，幼海豚正值哺乳期，已開始嘗試咬食餌料。

    海保署強調，2024年1月曾召開兩場「研商海洋保育類動物禁止展演事宜」，也成立「海洋保育類鯨豚展演轉型輔導小組」，針對野柳海洋世界及遠雄海洋公園的展演內容進行輔導，以協助調整朝向具有教育意義的展示為目標。

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