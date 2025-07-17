交通部公布新人事案 陳文瑞調任高公局長、林福山調陞公路局長

交通部將陸續公布新的人事案。右起依序為陳文瑞、林福山、交通部長陳世凱、交通部路政及道安司長黃運貴。（記者吳亮儀攝）

2025/07/17 14:15

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部今天（17日）宣布高速公路局局長等4人職務調整，高速公路局局長由公路局局長陳文瑞調任、公路局局長由交通部公共運輸及監理司司長林福山調陞。

高速公路局前局長趙興華及運輸研究所前所長林繼國分別在今年7月2日及7月16日退休，交通部今天公布4人的人事案。高速公路局局長由公路局局長陳文瑞調任。公路局局長由本部公共運輸及監理司司長林福山調陞。運輸研究所所長由交通部交通科技及資訊司司長黃新薰調陞。秘書處處長黃定環在8月4日屆齡退休後遺缺，由專門委員李武強調陞。

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新任高速公路局局長陳文瑞現年58歲，台灣大學土木工程研究所交通工程組碩士，83年公務人員高等考試一級考試交通技術科及格，歷任新北市政府交通局副局長、交通部原公路總局主任秘書、交通部路政司司長及公路（總）局局長等職務。

新任公路局林福山現年56歲，交通大學土木工程研究所碩士，87年公務人員高等考試三級考試交通工程科及格，歷任交通部科長、簡任技正、原公路總局組長、副總工程司、主任秘書、交通部路政司司長及公共運輸及監理司司長等職務。

新任運輸研究所黃所長現年59歲，交通大學交通運輸工程研究所博士，83年公務人員高等考試二級考試交通工程科及格，歷任交通部運輸研究所組長、主任秘書、副所長及本部交通科技及資訊司司長等職務。

新任秘書處李處長現年58歲，台灣工業技術學院營建工程技術學系畢業，83年公務人員高等考試二級考試土木工程科及格，歷任交通部原公路總局科長、主任工程司、公路人員訓練所副所長、蘇花公路改善工程處副處長及本部專門委員等職務。據了解，交通部仍將陸續公布更多人事異動案。

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