台師大女足抽血案 教育部與學生會面達7點共識

台師大女足案續燒，教育部政務次長張廖萬堅（左）17日中午與受害學生簡奇陞等人會面，會後張廖萬堅與教育部常務次長朱俊彰（右）出面說明教育部立場。（記者羅沛德攝）

2025/07/17 14:07

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣師範大學女足球員學生被迫抽血案續燒，教育部政次張廖萬堅今（17）日中午與受害學生簡奇陞等人會面，教育部政次張廖萬堅在會後說明7點共識，教育部由次長朱俊彰主責組成跨部會專案調查小組，設立單一申訴窗口，接受歷屆台師大女足球員學生的申訴，目前已知有6名學生提出申訴。

人本教育基金會執行長馮喬蘭、立委范雲、陳培瑜及吳沛憶今日皆陪同出席。張廖萬堅說明，7點共識包括：教育部組成跨部會專案調查小組，由次長朱俊彰負責，調查範圍涵蓋研究倫理、師生關係、人體研究倫理審查委員（IRB）審查與霸凌疑義。

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張廖萬堅表示，教育部將積極追究行政責任，對台師大校長吳正己，將由教育部召開考績會議處理，其他行政人員交由師大內部考機會處理，再報教育部備查。

此外，張廖萬堅說明，教育部原本依人體研究法，裁處周台英50萬元、陳慶忠50萬元、台師大110萬元，因外界認為處分過輕，教育部將重新檢討台師大IRB審查與研究倫理違反之處罰規範與額度。

在學生補助部分，張廖萬堅表示，因台師大IRB暫停，學生須將研究送至他校審查，產生之費用差額由教育部協同師大吸收，學生不須自付。

張廖萬堅表示，教育部將成立單一申訴窗口，協助歷屆或在學學生申訴、法律與心理輔導，提供給疑似受害者申訴、保密保障，避免報復或再次霸凌，教育部學特司會儘快公布窗口資訊；另，教育部也將邀專家學者共同組成校園輔導小組，進入台師大輔導，以完善學生保護與支持機制。

至於教練資格部分，張廖萬堅說，教育部將會同體育署檢送教練周台英的資料，檢討與撤銷其教練證，並副知其任教社團之資格。

次長朱俊彰則表示，教育部將積極支持學生法律、心理輔導、賠償將有單一窗口集中處理。對於媒體詢問，台師大女足球員指抽血行為長達7年，但周台英受訪指沒有這麼多年，朱俊彰表示，這部會將由專案小組，與國科會共同調查，將追查所有歷年研究計畫與抽血紀錄，清查研究來源與程序正當性，包括研究資料是否經過學校正式核可程序，也會釐清是否違規發送研究通知。

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