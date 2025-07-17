台師大女足隊為何抽血？ 周台英關注疲勞研究測CK揭密

台師大女足隊教練周台英過往研究計畫中，關注疲勞恢復議題，並常用抽血測血中肌酸激酶活性來驗證實驗方法。（圖取自周台英研究報告）

2025/07/17 14:48

〔記者吳柏軒／台北報導〕台師大女足隊被迫「抽血換學分」爭議，因涉及違反人體研究及學術倫理，其中根據爆料女足隊員簡奇陞指控，14天每天抽3次，頻率之高引外界好奇；而根據涉事女足隊前教練周台英過往研究，她多關注「疲勞恢復」議題，檢測方法之一則是需抽血測CK（肌酸激酶活性），而受測女足隊員在實驗期間須每天抽一次。

台灣師範大學女子足球隊爆發隊員被迫參加教授陳忠慶等人的國科會精準運動科研計畫，教練周台英則以必修學分為要脅，逼隊員受試實驗14天並每天抽3次血，且疑由非醫護人員執行，事後才補同意書等，政府部門震怒徹查，司法機關也立案調查有無違法，但該案抽血頻率過高，血液用途留疑竇。

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而根據周台英過往獲國科會（科技部）補助專題研究，發現她非常關注運動員比賽疲勞恢復議題，其2019到2020年研究「生育光線」（遠紅外線），與2022到2024年在投入「紅外線大腿織物」等，皆是鎖定運動表現及疲勞恢復等影響。而研究除了看肌肉痠痛之外，還列有抽血測CK這項。2019年獲補助51萬元，2022年獲近76萬元。

據周台英研究報告，骨骼肌與心肌肌肉細胞富含CK，抽血檢測CK活性可間接評估肌肉損傷狀況，而其2019年實驗設計召募12名自願參與的大專一級以上女足選手，要求受試者模擬足球比賽運動疲勞狀況，實驗5天需抽5管血；2022年實驗則召募24名女足選手參與，也是透過折返跑、下蹲跳、衝刺跑與模擬比賽方式，同樣5天抽5次血進行相關對照。2份研究報告皆稱，參與者簽名同意書且通過台師大研究倫理審查委員會審核。

諷刺的是，周台英2019年研究報告稱遵循《赫爾辛基宣言》進行，如今2023年參與運科研究卻爆發違法抽血的倫理爭議；該宣言是1964年提出的醫學倫理學宣言，確立人體醫學研究的6項基本原則：1、受試者需在清醒下同意。2、受試者需對實驗有概括了解。3、實驗目的是為將來尋求方法。4、測試前須先有實驗室或以動物作試驗。5、由於是為將來尋求方法，若實驗對人體身心受損，需立即停止實驗。6、要先擬好測試失敗的補償措施，才可在合法機關的監督下，再由具備資格者進行實驗。

台師大女足隊教練周台英過往執行過2項研究計畫，獲國科會補助51萬與76萬元。（圖取自國科會網站）

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