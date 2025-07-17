動保團體抗議違法繁殖海豚 野柳海洋世界：合法申請

多個動保團體今天到新北市野柳海洋世界抗議。（記者盧賢秀攝）

2025/07/17 16:16

〔記者盧賢秀／新北報導〕台灣防止虐待動物協會等多個動保團體今天到新北野柳海洋世界，抗議業者違法繁殖小海豚，並有隱匿情況，業者是累犯，小海豚未沒入，要求停止繁殖，評估規劃海域設庇護所等中繼飼養空間。但業者回應，繁殖都有申請核准，以往馬戲團式表演也為生態教育解說。

海洋委員會海洋保育署說，瓶鼻海豚幼豚，母豚受孕時間是核准期間，但幼豚的出生時間逾期，因相關程序未完備，海保署已依《野生動物保育法》裁罰，未來將不再核發財團法人私立海洋動物園教育基金會瓶鼻海豚繁殖計畫許可。同時已成立「海洋保育類鯨豚展演轉型輔導小組」，積極輔導業者轉型，朝向兼具教育意義與動物福祉的展演型態發展。

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台灣防止虐待動物協會執行長美怡如等人指出，野柳海洋世界是違法累犯，2024年7月非法繁殖出的幼體，只罰1萬元不符比例原則，且未被沒入。近年6隻新生幼豚3隻早夭，早天率高達50％，高於野外不到15％的自然死亡率，顯示其環境不適合新生個體存活，並不適合圈養繁殖。

動保團體要求，野柳海洋世界應公開承諾停止繁殖海豚。海保署與新北市政府不再核准任何繁殖計畫，逐步讓鯨豚圈養展演退場轉型。評估規劃在周邊海域規劃庇護所等中繼飼養的空間，積極謹慎評估野放的可能性。

海保署說，社會上對海洋哺乳類動物展演行為關注，海保署2024年召開2場「研商海洋保育類動物禁止展演事宜」，廣邀相關部會、地方政府、專家學者、業者、動物保護團體，聽取各界建言。組成「海洋保育類鯨豚展演轉型輔導小組」，針對國內2家主要業者（野柳海洋世界及遠雄海洋公園）的展演內容進行輔導，以協助調整朝向具有教育意義之展示為目標。

多個動保團體今天到新北市野柳海洋世界抗議。（記者盧賢秀攝）

新北市野柳海洋世界業者說，已不再以馬戲團式表演，改以生態教育解說為主體。（記者盧賢秀攝）

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