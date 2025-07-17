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    基隆－石垣9月開船 交通部補助行銷盼吸引日本旅客來台

    交通部17日舉辦「2025藍色公路海洋觀光嘉年華」活動，宣傳5條新船班、航線。（記者蔡昀容攝）

    交通部17日舉辦「2025藍色公路海洋觀光嘉年華」活動，宣傳5條新船班、航線。（記者蔡昀容攝）

    2025/07/17 14:38

    〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部今（17）日舉辦「2025藍色公路海洋觀光嘉年華」活動，宣傳5條新船班、航線，其中「基隆－日本石垣」預計9月開航。航港局提供業者50萬元行銷推廣費，希望吸引日本旅客來台。

    交通部7月核定「海洋觀光航線發展暨行銷推廣獎助要點」，藉由獎助機制鼓勵航商與旅遊業者合作，設計多元有趣的海上行程，讓旅客登船即可享受旅遊樂趣。交通部長陳世凱出席藍色公路海洋觀光嘉年華活動表示，台灣作為海洋國家，海上交通不只是運輸功能，海洋觀光也應該是日常，希望透過建構藍色公路，讓大家能親近海洋。

    5條新航班、航線，其中3條是限時試辦航班，7月25至27日「基隆－花蓮」、8月14至18日「布袋－澎湖－金門」、8月25至27日「基隆－澎湖」；2條固定航線分別是7至9月「台南安平－澎湖馬公」，每週1班；9月開航的「基隆－石垣」國際航線，每週3班。

    引起熱議的「基隆－日本石垣」航線，單趟航程約7小時、265公里，將由八重山丸渡輪（YAIMA MARU）航行，總噸位2萬1688噸，可容納545名旅客，貨倉可載運70輛轎車及90個40呎貨櫃。

    航港局表示，日本每年有100萬人次旅客前往石垣島國內旅遊，交通部提供航線業者行銷推廣費用，盼吸引日本旅客延伸旅程、搭船來台旅遊。八重山丸渡輪尚在改裝，並辦理轉換船籍手續，從韓國轉至巴哈馬籍，預計還要一個月作業時間，因此業者尚未遞交航線申請。

    航港局長葉協隆表示，3條限時試辦航班，船上有夜航觀星、曙光迎曦、魔術及樂團表演等，岸上也有遊程串聯，旅客可選擇團體旅遊或自由行，也可開車上船至當地自駕旅遊。

    「基隆－花蓮」及「基隆－澎湖」是夜間出發航班，旅客晚間在船上過夜，可節省一晚住宿；「布袋－澎湖－金門」跳島航線，讓本島旅客一次暢遊兩大離島，也可讓金門與澎湖居民無需轉機即可互訪。

    「基隆－日本石垣」航線預計9月開航，由八重山丸渡輪（YAIMA MARU）營運。（華岡集團提供）

    「基隆－日本石垣」航線預計9月開航，由八重山丸渡輪（YAIMA MARU）營運。（華岡集團提供）

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