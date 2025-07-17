衛福部人事洗牌！ 邱泰源證實2大司署新任命

衛福部人事洗牌，部長邱泰源證實2司署新任命。（記者邱芷柔攝）

2025/07/17 14:00

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部人事洗牌！衛福部部長邱泰源今（17日）證實，心理健康司與國民健康署兩大要職將由「台南幫」成大醫院醫師出任，精神科主任陳柏熹7月18日接任原懸缺的心理健康司司長，兒童感染科主任沈靜芬則預計8月1日接掌國健署。邱泰源強調，兩人兼具臨床與行政歷練，將強化心理健康與健康促進政策推動力道。

邱泰源表示，心理健康司工作日益繁重，陳柏熹在成大的行政經驗與精神醫學背景都很完整，很感謝陳柏熹主任願意來幫國家做事情，「以他在成大的行政經驗與精神醫學背景，相信可以勝任這個位置。」

請繼續往下閱讀...

至於國健署方面，邱泰源說，國健署業務很廣，涵蓋民眾健康各層面，從健康促進到癌症防治都是職掌範圍。為尋覓新任署長，衛福部曾徵詢多位人選，「也徵請過很多人才，他們可能也有各自的考量」，最後由具備國內外經歷、熟悉「健康台灣」政策的沈靜芬脫穎而出。

邱泰源說，沈靜芬預計8月1日上任，現任署長吳昭軍未來將轉任衛福部顧問，協助相關政策推動。沈靜芬是「健康台灣」國家希望工程重要推手之一，訓練完整、具國際視野，也有對人的關懷，是非常適合健康署的人選。

對於此次兩位新任司署長皆出身成大，邱泰源未正面回應是否為「台南幫」色彩濃厚的人事布局，但強調「臨床醫師願意投入公職非常難得」，兩人皆歷經審慎徵詢，才由衛福部延攬入閣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法