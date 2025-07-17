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    0403震壞北投水脈 泉源公園泡腳池今冬有望回歸

    0403地震影響水脈，目前復興公園泡腳池僅餘1泡腳池，泉源公園泡腳池則暫停開放。（林杏兒提供）

    0403地震影響水脈，目前復興公園泡腳池僅餘1泡腳池，泉源公園泡腳池則暫停開放。（林杏兒提供）

    2025/07/17 14:46

    〔記者甘孟霖／台北報導〕去年4月3日花蓮大地震後影響溫泉水脈，北投區多個公園泡腳池因此暫停。台北市議員林杏兒指出，經過密集探測，已找到一口有機會提供穩定水量的舊井，順利的話，今年冬天就可以在北投復興公園和泉源公園的泡腳池享受溫泉。產業發展局表示，該溫泉井水溫、水量都符合需求，將再進行2週至1個月測試，希望冬季前能重啟公園泡腳池。

    北投區共有泉源公園、復興公園及硫磺谷溫泉3座公用泡腳池，冬季時吸引不少民眾前往泡腳取暖。去年4月3日受花蓮大地震影響，溫泉水脈疑因混進其他地下水，水溫下降，泉源公園泡腳池暫停開放；復興公園原有3個泡腳池，也因水溫不足支應，僅開放一處。

    林杏兒表示，復興公園和泉源公園泡腳池是北投溫泉的重要地標，鼎盛時期擠滿泡腳人潮，冬天幾乎是一位難求，但地震造成溫泉溫度下降，只能集中水量，提供給距捷運站較近的復興公園單一池，民眾頗有微詞。

    她指出，產發局從3個廢井著手，發現其中一口井水溫、水量不錯，若測試結果穩定，將可以與已降溫的溫泉調和溫度後，供應復興公園1至2個泡腳池，現供應復興公園的水源回歸泉源公園使用，屆時兩處公園都有泡腳池，對民眾是一大利多。

    產發局表示，去年震後溫泉井出水溫度降低，為集中溫泉資源服務較多民眾，同年5月20日暫停開放泉源公園泡腳池；而針對復興公園3口溫泉舊井測試，有一口溫泉井短期測試水溫水量尚符需求，將做長時間的供應測試，了解實際供應狀況，若能使用將重啟泉源公園泡腳池服務更多民眾。

    0403地震影響水脈，目前復興公園泡腳池僅餘1泡腳池，泉源公園泡腳池則暫停開放。（林杏兒提供）

    0403地震影響水脈，目前復興公園泡腳池僅餘1泡腳池，泉源公園泡腳池則暫停開放。（林杏兒提供）

    產發局測量舊溫泉井，發現當中一口井水溫、水量尚符需求。（產發局提供）

    產發局測量舊溫泉井，發現當中一口井水溫、水量尚符需求。（產發局提供）

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