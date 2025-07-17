夏季剝皮辣椒不再怕過辣 花蓮農改場研發新品種

花蓮農改場和亞蔬中心培育新品種友辛（右）、友香新品種辣椒，友辛約中辣，有香約微辣，適合加工鮮食。（記者楊媛婷攝）

2025/07/17 16:22

〔記者楊媛婷／台北報導〕剝皮辣椒是發源自花蓮鳳林的特產，但業者常面臨夏季辣椒過辣，導致產品品質受影響，農業部花蓮農業改良場和亞蔬世界蔬菜中心共同研發「花蓮亞蔬1號友辛」、「花蓮亞蔬2號友香」新品種辣椒，友辛約中辣，友香則是微辣，不僅適合加工，鮮食也清脆可口。

不少人無辣不歡，一餐沒辣，像沒吃飯，但也有人只愛辣椒的香，其中剝皮辣椒是來自花蓮的醃漬加工品，非常受到民眾喜愛，花蓮場副研究員王啟正表示，目前市面上的剝皮辣椒使用的原料品種，隨夏季氣候愈趨炎熱，還有病害影響產量，考量剝皮辣椒使用的原料辣椒果皮要厚、蒂頭要寬、果形要直，並且也要符合大眾口味的中小辣，和亞蔬中心助理研究員林世雯歷經7年，選出20個親本組合雜交後，終於育成「友香」、「友辣」。

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王啟正表示，友辛與友愛的名字就是各取台語的「有辣」、「有香」，並都有夏天栽種時不過辣的特點，其中友辛夏季時1公頃產量可達42.5噸，友香每公頃達35.9公噸，產量比目前主流品種更高，並且夏天時辣度是主流品種低，「友辛」中抗疫病，「友香」對青枯病及炭疽病亦有較佳抵抗力，在高溫潮濕環境中亦具穩定生產潛力。

王啟正表示，友辛與友辣的果皮厚，不僅適合加工為剝皮辣椒，也很適合鮮食，目前已經申請品種權，希望未來可以推廣技轉，民眾最快1年內可吃到美味的新種辣椒。

至於為何辣椒通常會在夏天較辣，王啟正表示，這是因為辣椒含有的辣椒素、雙氫辣椒素會隨高溫缺水等逆境增加，因此夏天生產的辣椒會比春天、冬天更辣。

新品種友辛、友香適合加工為剝皮辣椒。（記者楊媛婷攝）

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