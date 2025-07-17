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    力挺台師大女足學生 陳培瑜：承受壓力仍勇敢吹哨、爭取改革

    民進黨立委陳培瑜（右二）、范雲（左三）及人本教育基金會執行長馮喬蘭（右三）等人15日舉行「強迫抽血惡師免解聘！？台師大血汗學分，教育部不管嗎？」記者會，陪同受害學生說明案情。（資料照）

    民進黨立委陳培瑜（右二）、范雲（左三）及人本教育基金會執行長馮喬蘭（右三）等人15日舉行「強迫抽血惡師免解聘！？台師大血汗學分，教育部不管嗎？」記者會，陪同受害學生說明案情。（資料照）

    2025/07/17 14:44

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台師大女足抽血案持續引發關注，民進黨立委陳培瑜透露，半年前接受學生陳情時，她看到影片便不禁落淚，面對有人詢問學生的訴求究竟為何，她則回應「是因為這些學生思緒清晰、口條清楚，看起來不像受害人？也不像大家想像中的體育生？」並強調學生儘管承受龐大壓力，仍決定站出來替自己、隊友及畢業學姊們發聲，試圖推動整個體制改革。

    民進黨立委陳培瑜昨（16）日在「Threads」發文表示，有記者問她，「師大女足的同學到底要什麼？」讓她深感無奈。她反問，是因為這些學生思緒清晰、口條清楚，面對這麼優秀的學生或選手，看起來不像受害人？也不像大家想像中的體育生？

    陳培瑜指出，這些一起開記者會的同學承擔莫大的壓力，仍繼續勇敢地站在第一線好好說話、大聲吹哨，就是她們正在爭取的改變。她強調，想到她和同學們所面對的一切；108年至113年間被迫參與受試的受害者；想到可能還有別的運科研究案的問題，她不禁想問師大，「好好道歉真的有這麼難嗎？」

    陳培瑜回憶，半年前這些學生來到她的辦公室說明內情，看到影片時讓她當場落淚。她清楚記得，當時學生仍處於創傷之中，卻決定站出來，展現為自己、為隊友、為畢業學姐、為整體體制改革增能的決心。

    陳培瑜說，她與學生們在會議中討論關於師大、國科會、教育部的責任和後續追蹤方向，而在這些攤開的證據面前，她們希望教育部、國科會和衛福部都已經上緊發條，務實積極面對師大的問題，並重複先前早已提出的三大訴求：1.盤點近十年師大相關研究的受試者，確認是否有其他類似案例。2.成立獨立調查委員會。3.正視學生運動中權力不對等的關係。

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