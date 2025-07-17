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    11歲以下借閱數逾281萬冊 南市圖首辦「小小閱讀達人」

    台南市立圖書館首度推出「小小閱讀達人」活動，12歲以下小讀者可挑戰「我愛借書閱讀」與「我愛分享閱讀」2大任務。（圖由南市圖提供）

    台南市立圖書館首度推出「小小閱讀達人」活動，12歲以下小讀者可挑戰「我愛借書閱讀」與「我愛分享閱讀」2大任務。（圖由南市圖提供）

    2025/07/17 13:41

    〔記者劉婉君／台南報導〕去年度台南市公共圖書館總借閱冊數達到1152萬冊，其中，0-11歲借閱量達281萬1814冊，占全市借閱總量將近1/4。台南市立圖書館首度推出「小小閱讀達人」活動，12歲以下小讀者可挑戰「我愛借書閱讀」與「我愛分享閱讀」2大任務，透過閱讀與創作，有機會獲得圖書禮券或南市圖專屬的「蛙寶文具組」。

    「我愛借書閱讀」採事先報名制，凡於1月1日至12月31日期間，累計借閱書籍達360冊以上者，即具參加資格。活動將評選出借閱冊數前10名的小讀者，將頒發「小達人獎」圖書禮券1200元，共3名；「小專家獎」圖書禮券800元，共3名；「小書蟲獎」 圖書禮券500元，共4名。

    「我愛分享閱讀」鼓勵小讀者以文字或圖畫創作閱讀心得，於12月1日至明年1月15日郵寄或於明年1月15日親送至台南市各公共圖書館參賽。將選出36件優秀作品，頒發「蛙寶文具組」，並於明年4月於永康新總館B1兒童圖書區展出。

    南市圖館長楊馥菱表示，目前南市圖書館紙本館藏已超過470萬冊，希望藉由「小小閱讀達人」活動，鼓勵親子共同參與，藉由創作與分享，培養孩子主動思考與表達力，並打造家庭閱讀的美好時光。活動詳情可至台南市立圖書館官方網站查詢。

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