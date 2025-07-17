雲林古坑百年老榕連根傾倒 村民動員搶救

不敵丹娜絲颱風挾帶強陣風，古坑麻園村百年老榕樹連根傾倒，村民合力搶救，災後維持其生命力，將它扶正種回。（圖擷自古坑鄉麻園村臉書粉專）

2025/07/17 15:01

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林古坑鄉麻園村1棵樹齡逾百年的老樹，不敵丹娜絲颱風挾帶強陣風吹襲遭連根拔起傾倒，令村民相當不捨，村民動員搶救老樹，風災後每天灑水維持其生命力，並請來樹醫師診斷，確定老樹有機會救回，僱用吊車、怪手將老樹原地種回。

丹娜絲颱風7月6日深夜從嘉義布袋登陸，雲林因位處颱風眼牆7日凌晨刮起17級強陣風，古坑鄉也有超過10級陣風，造成縣內樹木傾倒嚴重，古坑華南國小校門口2棵逾80年鳳凰樹攔腰折斷，麻園村的百年老榕樹也遭連根拔起。

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麻園村長劉義岳表示，老榕樹位在中洲部落入口處，周邊有社區活動中心、筍仔班，又在村莊西營將軍爺廟旁，村民農忙後或晨昏時會在樹下乘涼、閒話家常，小孩也會在樹下玩耍，老中青少對老榕樹都有深刻感情及記憶。

社區7、80歲長輩說，這棵榕樹雖不是縣府列冊保護的老樹，記憶中小時候樹就長得很高大，推測樹齡應有百年左右，村民都稱它為「樹仔公」十分尊敬。

劉義岳指出，「樹仔公」不敵颱風傾倒村民很不捨，災後天氣放晴這幾天，擔心它因烈日曝曬枯死，每天定期灑水維持其生命力，並在福智人員的協助下邀請樹醫師詹鳳春南下診斷及指導正確救樹過程，在村民、福智合力及公所經費補助，順利將老樹扶正重新種回。

村民說，搶救老樹過程彷彿有眾神庇佑，從焚香稟報將軍、修根、清理、澆水、吊掛、填土、扶正及支架設置等都很順利，後續照護也很重要，要維持土壤濕度，大家也都很樂意協助。

不敵丹娜絲颱風挾帶強陣風，古坑麻園村百年老榕樹連根傾倒，村民合力搶救，災後維持其生命力，將它扶正種回。（圖擷自古坑鄉麻園村臉書粉專）

不敵丹娜絲颱風挾帶強陣風，古坑麻園村百年老榕樹連根傾倒。（圖由民眾提供）

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