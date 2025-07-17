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    外來種巴西乳香引進澎湖蔓延 民眾憂重蹈銀合歡覆轍

    巴西乳香在澎湖，成為強勢樹種，令民眾擔憂。（民眾提供）

    巴西乳香在澎湖，成為強勢樹種，令民眾擔憂。（民眾提供）

    2025/07/17 14:24

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖於日治時期錯誤引進銀合歡後，現又傳出林務局（現林業及自然保育署）引進巴西乳香已在澎湖蔓延，民眾擔憂重蹈銀合歡覆轍。但澎湖縣政府農漁局表示，巴西乳香比不上銀合歡排他性嚴重，不至於需要強制移除。

    當年林務局鑒於澎湖地區在溫度、降雨量及地質土壤等自然環境條件上，與台灣本島大相徑庭，早期造林作業須經多方測試不同樹種，以尋求適宜發展者。前林務局屏東林管處（現為林業及自然保育署屏東分署）曾選用巴西乳香作為造林樹種，該樹種具適應力強、能於貧瘠土壤及乾燥環境中生長等特性。

    由於其為外來種，恐具強勢擴散之潛在風險，故近年造林多以小葉南洋杉為主，並採混合造林方式，搭配木麻黃、黃槿、欖仁、草海桐及白水木等多樣樹種，以避免單一物種過度優勢影響生態平衡。

    由於巴西乳香原產在美洲，在澎湖適應性非常好，不亞於銀合歡，林業及自然保育署已有檢討，近年來已經沒有使用了。

    巴西乳香跟銀合歡具生長快速的特性，但沒有像是銀合歡有「排他性」，因此專家認為巴西乳香在澎湖的狀況可以關注，目前還沒到強勢移除的程度。

    巴西乳香雖與銀合歡一樣強勢，但排他性較弱。（民眾提供）

    巴西乳香雖與銀合歡一樣強勢，但排他性較弱。（民眾提供）

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