台師大女足抽血案 李忠憲：把師大換成台灣不也是一樣嗎？

學者李忠憲。（資料照）

2025/07/17 16:04

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣師範大學女足隊爆出「抽血換學分」爭議，女學生連續14天、每天被抽血3次，甚至傳出執行抽血者非醫事人員。對此成功大學教授李忠憲表示，儘管大家對師大的處置憤怒不已，卻沒有人說：「師大這麼爛，乾脆讓台大來接管好了！」因為我們明白，批評錯誤不是否定整體，改革不是背叛，把師大換成台灣，不也是一樣嗎？

李忠憲在臉書PO文表示，師大很可惡把學生當成血牛來做研究的事件，吸引了不少的注意力，最新的支線發展是許美華和我認識一位美國的名教授指出，她發現有個假訊息誤導，有位副教授在學生要求師大道歉的貼文下留言，自稱是某門必修課的老師，語氣不滿地質問：「是不是整個師大都要向你道歉？我也要道歉嗎？」

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李忠憲指出，結果有人對這個看起來情緒化的留言，假造某篇這位副教授和強迫學生抽血教練兩人合作發表的論文，試圖把這個衝突擴大，結果美國教授的這篇貼文，莫名其妙不見了！這位美國教授、許美華和很多人都感到不可思議，甚至有陰謀的感覺，用人工智慧來假造訊息，的確是防不勝防，大罷免的關頭之下，這種推測也非常合理。

李忠憲續指，針對這個事件，今天想到的是工作的機關和自己個人的關係，學生受到這樣的待遇，訴求師大出來道歉，針對的當然是校長等等的行政主管當局，如果有人這樣控訴成大，李忠憲不會認為這是針對他的發言，也不會有那樣的反應，許多有雄心壯志的助理教授、副教授、教授，常常將自己與學校畫上等號，彷彿批評學校就是在否定他們的價值與成就。

這樣的身分認同，既是對體制的忠誠，也是一種自我綁架，記得在反服貿電信剛出來寫文章的時候，不太容易拿捏發言的尺度，有一次他白目說自己是來自鄉下的教授，引起不知道是因為身份是成大的校友或是支持服貿的人士的不滿，要求道歉，這的確是失言，所以道歉了。

李忠憲解釋，他調侃自己是鄉下的教授，是不是等同說成大是鄉下的大學？表面看起來好像是這樣。不過相信成大沒有那麼脆弱，本校是台灣最堅強屹立不搖的大學，這場師大的風波，除了研究倫理的爭議，也牽動了深層的身分認同問題。師大就是這麼保守，就是這麼官官相護。

李忠憲直言，他認識很多師大的老師、學生或校友對這件事情的確非常生氣，也希望學校能夠好好的妥善處理。然而，儘管大家對師大的處置憤怒不已，卻沒有人說：「師大這麼爛，乾脆讓台大來接管好了！」因為我們明白，批評錯誤不是否定整體，改革不是背叛。把師大換成台灣，不也是一樣嗎？

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