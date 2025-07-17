為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台師大女足抽血案 李忠憲：把師大換成台灣不也是一樣嗎？

    學者李忠憲。（資料照）

    學者李忠憲。（資料照）

    2025/07/17 16:04

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣師範大學女足隊爆出「抽血換學分」爭議，女學生連續14天、每天被抽血3次，甚至傳出執行抽血者非醫事人員。對此成功大學教授李忠憲表示，儘管大家對師大的處置憤怒不已，卻沒有人說：「師大這麼爛，乾脆讓台大來接管好了！」因為我們明白，批評錯誤不是否定整體，改革不是背叛，把師大換成台灣，不也是一樣嗎？

    李忠憲在臉書PO文表示，師大很可惡把學生當成血牛來做研究的事件，吸引了不少的注意力，最新的支線發展是許美華和我認識一位美國的名教授指出，她發現有個假訊息誤導，有位副教授在學生要求師大道歉的貼文下留言，自稱是某門必修課的老師，語氣不滿地質問：「是不是整個師大都要向你道歉？我也要道歉嗎？」

    李忠憲指出，結果有人對這個看起來情緒化的留言，假造某篇這位副教授和強迫學生抽血教練兩人合作發表的論文，試圖把這個衝突擴大，結果美國教授的這篇貼文，莫名其妙不見了！這位美國教授、許美華和很多人都感到不可思議，甚至有陰謀的感覺，用人工智慧來假造訊息，的確是防不勝防，大罷免的關頭之下，這種推測也非常合理。

    李忠憲續指，針對這個事件，今天想到的是工作的機關和自己個人的關係，學生受到這樣的待遇，訴求師大出來道歉，針對的當然是校長等等的行政主管當局，如果有人這樣控訴成大，李忠憲不會認為這是針對他的發言，也不會有那樣的反應，許多有雄心壯志的助理教授、副教授、教授，常常將自己與學校畫上等號，彷彿批評學校就是在否定他們的價值與成就。

    這樣的身分認同，既是對體制的忠誠，也是一種自我綁架，記得在反服貿電信剛出來寫文章的時候，不太容易拿捏發言的尺度，有一次他白目說自己是來自鄉下的教授，引起不知道是因為身份是成大的校友或是支持服貿的人士的不滿，要求道歉，這的確是失言，所以道歉了。

    李忠憲解釋，他調侃自己是鄉下的教授，是不是等同說成大是鄉下的大學？表面看起來好像是這樣。不過相信成大沒有那麼脆弱，本校是台灣最堅強屹立不搖的大學，這場師大的風波，除了研究倫理的爭議，也牽動了深層的身分認同問題。師大就是這麼保守，就是這麼官官相護。

    李忠憲直言，他認識很多師大的老師、學生或校友對這件事情的確非常生氣，也希望學校能夠好好的妥善處理。然而，儘管大家對師大的處置憤怒不已，卻沒有人說：「師大這麼爛，乾脆讓台大來接管好了！」因為我們明白，批評錯誤不是否定整體，改革不是背叛。把師大換成台灣，不也是一樣嗎？

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播