被質疑太冷靜不像受害者 台師大簡奇陞反擊：努力對抗偏見

台師大女足球員抽血案吹哨者簡奇陞。（資料照）

2025/07/17 13:39

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台師大女足抽血案持續引發關注，吹哨學生簡奇陞今（17）日在社群平台發文，回應外界質疑她「口條太清楚、情緒太冷靜，不像受害者」的言論，直言這是她近期最常聽到、卻也最難以反駁的一句話，更是她努力對抗的偏見。

民進黨立委陳培瑜昨（16）日在「Threads」發文表示，曾有記者問她，「師大女足的同學到底要什麼？」讓她深感無奈，反問是因為這些學生思緒清晰、口條清楚，面對這麼優秀的學生或選手，看起來不像受害人？也不像大家想像中的體育生？

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簡奇陞隨後也轉發陳培瑜的貼文並表示，「她口條清晰、思緒冷靜，看起來不像受害者？」這句話是她這陣子最常聽到也最無力反駁的一句話，更是她們正在對抗的偏見。她提到，自己身為受害者卻不能表現太多情緒，否則會被批評「太情緒化、在博取同情」，必須若冷靜中立，用字遣詞更要小心翼翼，只要稍微有一點情緒，就會被說是故意煽動。

簡奇陞強調，她沒有要博取任何人的同情，要的是同理並知道她們經歷了什麼，只是想把事實講清楚而已。她不是一個「典型的受害者」，她是會好好講出訴求的人，是知道自己在爭取什麼的人。受害者更不是只有一種模樣，「如果連站出來、講清楚都會被質疑，那要我們什麼時候才可以說？我們現在選擇說，不是因為我們沒事了，而是因為我不想再讓別人有事。」

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