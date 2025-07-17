為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    被質疑太冷靜不像受害者 台師大簡奇陞反擊：努力對抗偏見

    台師大女足球員抽血案吹哨者簡奇陞。（資料照）

    台師大女足球員抽血案吹哨者簡奇陞。（資料照）

    2025/07/17 13:39

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台師大女足抽血案持續引發關注，吹哨學生簡奇陞今（17）日在社群平台發文，回應外界質疑她「口條太清楚、情緒太冷靜，不像受害者」的言論，直言這是她近期最常聽到、卻也最難以反駁的一句話，更是她努力對抗的偏見。

    民進黨立委陳培瑜昨（16）日在「Threads」發文表示，曾有記者問她，「師大女足的同學到底要什麼？」讓她深感無奈，反問是因為這些學生思緒清晰、口條清楚，面對這麼優秀的學生或選手，看起來不像受害人？也不像大家想像中的體育生？

    簡奇陞隨後也轉發陳培瑜的貼文並表示，「她口條清晰、思緒冷靜，看起來不像受害者？」這句話是她這陣子最常聽到也最無力反駁的一句話，更是她們正在對抗的偏見。她提到，自己身為受害者卻不能表現太多情緒，否則會被批評「太情緒化、在博取同情」，必須若冷靜中立，用字遣詞更要小心翼翼，只要稍微有一點情緒，就會被說是故意煽動。

    簡奇陞強調，她沒有要博取任何人的同情，要的是同理並知道她們經歷了什麼，只是想把事實講清楚而已。她不是一個「典型的受害者」，她是會好好講出訴求的人，是知道自己在爭取什麼的人。受害者更不是只有一種模樣，「如果連站出來、講清楚都會被質疑，那要我們什麼時候才可以說？我們現在選擇說，不是因為我們沒事了，而是因為我不想再讓別人有事。」

    在 Threads 查看

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播