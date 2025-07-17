又挖又吵！ 彰化市中山、中正路變「貼膏藥」大道

彰化市中正路二段進行下水道工程，施工現場機具、工程車佔用部分車道，柏油剷除後碎石裸露，影響行人與商家出入。（記者張聰秋攝）

2025/07/17 14:23

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市中山路、中正路、四維路等市中心馬路，最近因污水下水道工程持續施工，出現「挖了又補、補了又挖」的狀況，柏油路面到處像貼滿膏藥，不僅交通壅塞，施工噪音也讓人難以忍受，讓用路人叫苦連天，直問到底還要忍多久？

內政部國土管理署下水道工程分署5年前開始在彰化市推動下水道系統建設，分4期進行，目前一期已完成，今年陸續施作的是第二期第1至第3標工程，恰好位於市中心人多、車多的鬧區路段。雖然施工單位有安排人員現場引導交通，但不少駕駛抱怨，常常開到封路口才發現無法通行，只能臨時轉彎或倒車，造成用路風險增加。

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天氣炎熱，民眾火氣都上來，不少駕駛因此情緒失控，把氣出在現場指揮的工作人員身上，讓在烈日下揮汗執勤的他們倍感壓力，辛苦不言而喻，卻也只能默默承受被挨罵。

許多用路人說，施工動線與交通預警標示仍有改善空間，建議能否提前在封路前一個路口就設立繞道指示牌，不僅能降低駕駛人抱怨，也能讓站崗人員少挨一點罵，減少衝突與誤會。

對此，縣府水資處指出，污水建設可以改善環境品質，施工過程多少會影響民眾生活，還是希望民眾可以體諒跟支持。對於施工交通引導、車道封閉改道指示等交維設施，縣府將請代辦機關國土署下水道工程分署加強改進，減少用路人困擾。

彰化市中正路二段巷子口堆滿剷起的柏油塊，施工仍在進行中，車道縮減。（記者張聰秋攝）

封路施工導致巷道出入口交通受阻，現場有施工人員引導機車與車輛通行。（記者張聰秋攝）

大熱天，工作人員站在封路施工處指揮交通，還要忍受駕駛人怨言，相當辛苦。（記者張聰秋攝）

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