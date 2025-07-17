台中大里人潑水節用洗垃圾車的水？ 主辦單位說話了

台中大里人潑水節上週末盛大舉辦，不過有民眾質疑現場使用的是洗街車的地下水。（民眾提供）

2025/07/17 13:43

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里人潑水節上週六、日在十九甲健康公園舉辦，吸引不少親子到場戲水消暑，卻有民眾向本報投訴，當天現場停了好幾輛的環保局洗街車，質疑用的水是清潔隊洗街、洗垃圾車的地下水，擔心水質有問題，影響戲水民眾健康；主辦活動的民眾黨台中市議員江和樹澄清，當天環保局只協助提供水車，使用的水則是從消防栓裝水錶計價的自來水，絕非是平常洗街車使用的地下水。

大里人潑水節本月12、13日在大里十九甲健康公園舉辦，因天氣炎熱吸引許多親子到場戲水、消暑打水仗，卻有民眾投訴說，當天現場停好幾輛台中市環保局的洗街車、水車，擔心民眾戲水使用的水，可能是洗街、洗垃圾車的地下水，水質恐不符標準。

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對此，主辦的民眾黨台中市議員江和樹表示，大里人潑水節今年已經辦第7年，水質的問題非常重視，活動只有跟環保局借水車，使用的水則是從公園旁的消防栓裝水錶，計價跟自來水公司買的自來水，2天共花了5千多元的水費，水質絕對沒問題。

大里清潔隊長蕭國柱也表示，這兩天潑水節，清潔隊只提供洗街車空車，裡面並沒有裝水，現場使用的水，是主辦單位自行購買的水。

台中大里人潑水節上週末盛大舉辦，不過有民眾質疑現場使用的是洗街車的地下水。（民眾提供）

江和樹澄清，當天使用的水，是消防栓裝水錶計價的自來水，水質沒問題。（江和樹提供）

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