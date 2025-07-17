災害穀剩餘量每公斤22.6元全數收購專案 農糧署啟動

丹娜絲風災後導致稻田的水稻倒伏。（資料照）

2025/07/17 13:53

〔記者楊媛婷／台北報導〕丹娜絲風災致部分稻田淹水或倒伏，導致品質劣變，農業部農糧署今（17日）表示15日起推動彰雲嘉南災害穀剩餘量全數收購專案，超過每公頃6200公斤收購上限的剩餘稻穀，依照餘糧價格每公斤20.6元收購，並提供2元烘乾包裝費。

受丹娜絲風災與後續外圍環流影響，全台農損已超過27.5億元，彰雲嘉南4縣市一期作尚未收成區域發生倒伏發芽等情況，農糧署9日啟動災害穀收購措施，農糧署表示，1期作申報種稻，並符合公糧稻穀繳售資格受災稻農可繳售受災稻穀外，未申報種稻農友，可於各縣市公告期限內至各地農會補辦申報手續，今年1期稉種災害穀每公頃計畫與輔導收購量5800公斤，每公斤23.5元，餘糧收購量400公斤，每公斤20.6元，秈種及糯種災害稻榖價格各減1元。

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農糧署表示，因為有部分地區面臨剩餘災害穀物處理不易，因此即日起也啟動「剩餘量全數收購專案」，該專案針對超出每公頃6200公斤上限的剩餘稻穀，依各縣近5年單位產量平均加2成計算增列收購量，按餘糧價每公斤20.6元收購，另也提供烘穀包裝費2元。

農糧署副署長黃昭興表示，非彰雲嘉南區外的受災水稻田區，如果也是沒有收穫價值，就會啟動清園專案輔導措施，提供每公頃5.5萬元清園補助，協助農民減少損失，清園專案雲彰農民申請期限到25日為止，嘉南農民到7月底為止。

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