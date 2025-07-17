新竹縣立竹北實驗高中今動土 2026年8月完工招新生

新竹縣首間公辦公營的縣立實驗高中今天動土，計畫2026年8月蓋好，同時招收首屆新生。（記者黃美珠攝）

2025/07/17 13:59

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣首座公辦公營的縣立實驗高中竹北實中今天正式動土興建，預計2026年8月要完工也同期招收首屆新生。縣府表示，這座縣立實驗高中建校總經費約6.7億，校舍將是地下1層、地上5層的綠建築，完工後可望緩解新竹縣目前高中職端入學名額不足的壓力。

縣府表示，縣立竹北實中的校園，將用複層平台交織豐富的開放空間，藉此模糊教室跟戶外的學習界線。校舍沿東、西向展開，以最大化日照與通風效益；運動場則採南、北軸線來順應自然。外觀以白色耐候塗料作為基調，1樓局部選用復古意象的造型磚，2層以上則以內退牆面結合藍色小口磚來點綴，平添層次與輕盈感。

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教學跟行政空間將配置在低樓層，透過明確分流的動線，確保學生未來上課時可以專注學習。因為空間設計強調半戶外的運用，所以會穿插平台、廣場、露台等，搭配垂直綠化與階層景觀相互串連，構築出一座開放式的學園。

軟體方面，校方則計畫推出「U-School」教育模式，實現Universal（全球視野）、Unite（跨域共創）、Unbound（無界學習）、Unlock Your Potential（發揮潛能）的4U目標。採3學期制，結合PBL專案學習、資訊科學、社會情緒與生涯探索等課程，並積極串聯國際高中、在地大學與產業合作，讓學生在真實情境中學習與實踐。

新竹縣首間公辦公營的縣立實驗高中今天動土，計畫2026年8月蓋好，同時招收首屆新生。（記者黃美珠攝）

新竹縣長楊文科率眾替今天動土的縣立竹北實驗高中上香祈福。（記者黃美珠攝）

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