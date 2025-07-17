台南屋損補助今起下鄉受理登記 20行政區提報災區

北門持續有志工來為災民的屋頂鋪帆布。（記者楊金城攝）

2025/07/17 14:12

〔記者楊金城／台南報導〕丹娜絲風災造成台南市屋頂受損的家戶至少10935戶，有居住事實者依屋損補助1至10萬元，無居住事實則折半核發補助，台南市政府責成災區公所今天（17日）起同步派員下鄉受理屋損災民登記，尚無截止日，而台南市災害防救辦公室彙整南市有20區為災區，將提報行政院，爭取復建經費補助。

台南市長黃偉哲今天（17日）再度前往七股鹽埕、北門雙春、學甲區，由七股區長李佳隆、北門區長林建男、學甲區長張明寶陪同視察災後復原情況並關心居民生活。在雙春他也帶來豆花慰勞人員，向投入救災與重建的義消、替代役和國軍表達感謝。

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黃偉哲表示，此次國軍動員約340人，替代役也有760人投入台南市的災後重建工作。今天在北門區還有12位義消和20位替代役協助鋪設帆布，幫助居民強化屋頂遮蔽、防止雨後可能造成的二次損害。市府也正加快腳步協助居民清除廢棄物，盼讓居民生活早日回到正軌。

七股區公所、北門雙春漁民活動中心今天都開始受理災民屋損補助的申請登記作業，也派員到各里受理登記，黃偉哲指這是全台最早開放申請的縣市，要求區公所協助民眾申辦，確保申請流程順利進行。黃偉哲強調，多完成一戶修繕，就能讓多一個家庭更快恢復正常生活，災後消毒、登革熱防治作業也都要儘早啟動。

另外，民眾反映魚塭或農田旁搭建的工寮是否也能提供相關補助，黃偉哲說，雖然中央目前無補助方案，市府會帶回研議，盡力幫助大家度過難關，他也請民眾可先至區公所登記損壞情形。

七股區也有不少向國產署租地租屋而屋損的災民，登記權狀也有疑議，公所放寬只要有居住事實都先受理。

台南市災防辦並彙整大新營、大北門、曾文、善化、新市、安定、安南共20個行政區提報行政院列為丹娜絲災區，爭取未來重建經費補助。

七股公所今天起受理災民屋損補助申請。（記者楊金城攝）

七股災民來領帆布。（記者楊金城攝）

台南市長黃偉哲（第二排左二）到北門雙春視察屋損補助申請下鄉受理。（記者楊金城攝）

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