女足球員抽血案續燒 范雲怒批：台師大系統性霸凌學生

民進黨立委范雲痛斥，台師大女足案不是單一個案，而是「系統性霸凌」，台師大系統性地欺壓「最脆弱、最誠實的學生」。（記者羅沛德攝）

2025/07/17 12:35

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣師範大學女足球員學生被迫抽血案續燒，教育部政次張廖萬堅今（17）日中午與受害學生簡奇陞等人會面，人本教育基金會執行長馮喬蘭、立委范雲、陳培瑜及吳沛憶皆出席。立委范雲在會前受訪表示，辦公室查到台師大女足教練周台英和計畫主持人陳慶忠共同發表刊登於國際期刊的論文，要求必須撤銷如此嚴重違反學術倫理和法令的「血論文」，台師大女足案不是單一個案，而是「系統性霸凌」，台師大系統性地欺壓「最脆弱、最誠實的學生」。

范雲表示，最令人痛心的不是學生血液的損失，而是教育體制對誠實學生的背叛；台師大抽血案不僅是個別教練的失職，是制度性的教育醜聞，讓教育界與體育界震驚且痛心，因為台師大本來應該是教育優秀學生與培育球員的場所，卻發生如此不當的「抽血換學分」事件，今天她是陪同受害學生，作為學生的後盾，強調站在學生與家長立場，要求教育部幫學生爭取公道。

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范雲要求撤銷周台英的教練證及教師資格，並撤銷其國科會研究計畫與發表論文之效力，質疑該研究計畫涉已違反學術倫理，也懷疑研究團隊利用抽血樣本發表不具倫理正當性的論文，她表示，辦公室已查出周台英和陳慶忠共同掛名涉案論文，此案從 2017年起就已開始執行長期抽血，她也要求國科會應徹查並追溯至全部研究計畫，而非僅查現行3年2000多萬元經費。

范雲表示，教育部已承諾提供學生法律資源，她要求教育部亦應補助心理諮商與創傷輔導費用，台師大女足案是教育體制的信任危機，學生失去的不只是血液，而是對教育體系的信任，絕非單一的學術倫理事件。

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