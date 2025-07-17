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    斥資2千多萬整修 台南打造極限運動友善城市

    台南市立極限運動場設備老舊，南市體育局規劃進行整修。（記者蔡文居攝）

    台南市立極限運動場設備老舊，南市體育局規劃進行整修。（記者蔡文居攝）

    2025/07/17 14:02

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市立極限運動場完工迄今已25年，設備老舊，南市府體育局規劃進行整修，原預算2450萬元，因多次公開招標流標，經檢討調整設計細節與工項內容後，南市府追加預算200萬元，現正重新辦理招標，以期工程順利推進。

    南市體育局長陳良乾表示，整修規劃階段廣邀滑板、BMX等極限運動專業人士參與設計討論，並依據國內外標準規範進行設施配置。場內預計設置16項主要設施，包括衝浪區火山台、街道區金字塔與S型J台、公園區中央飛台、碗池、小半管等，兼具技術挑戰與多元使用功能，將成為兼顧訓練與競賽的專業場域。

    體育局指出，工程完工後將導入專業團隊進行營運與推廣管理，提升場地安全性與服務品質，同時積極推動極限運動文化向下扎根，鼓勵更多青少年參與，打造台南成為極限運動友善城市。

    南市議會民政委會多位議員赴現場現勘，提出多項建議，包括極限運動場外圍應與體育園區結合併同修整，不宜偏廢而顯突兀。照明設備應再提升，尤其夜間照明不能有干擾使用者特定運動角度的情形。另外，應建立衛生醫療配置及後送支持系統，並應有緊急聯絡機制及適時提供急救醫療用品。場地開放使用時段應兼顧不同學習或訓練階段，不論初學者或專業人士都能平等機會全民共用。

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