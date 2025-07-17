熱爆！彰縣花壇今午飆37.3度 全國最高溫

熱爆！今午花壇鄉37.3度高居全國最高溫；整個台灣西部紅通通就像烤番薯。（圖擷取自中央氣象署）

2025/07/17 12:33

〔記者湯世名／彰化報導〕熱爆！今天中午台灣全島一片紅通通，就像烤番薯，根據中央氣象署資料，中午11點多全國最高溫出現在彰化縣花壇鄉為37.3度，列為橙色燈號，花壇鄉親熱到高呼：「燒死人了！」並指這種溫度讓人渾身不舒服，不少民眾外出開車甫進入車內就直呼：「有夠燙！」氣象局則提醒民眾減少戶外活動，並補充足夠的水分。

花壇鄉37.3度高溫地點出現在彰員路2段花壇國中附近，該處為鄰近八卦山脈帶，海拔雖不高，但近年來已成彰化縣高溫鄉鎮的常客，經常在全台名列前茅，今天也不例外，截至近中午高溫37.3度高居全台第1名。埔心鄉舊館村員鹿路4段舊館國小則以35.5度名列全國第14、彰化縣第2；北斗鎮斗苑路2段螺陽國小附近則測到35.1度高溫並列彰化縣第3、全國第21名。民眾從氣象署觀測的溫度分布圖來看，整個西半部地區又「紅通通」變成一個烤番薯。

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氣象署將彰化縣與新北市、台北市都列為橙色燈號，桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、雲林縣、台南市、屏東縣則列為黃色燈號。

氣象署提醒民眾應避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

今天近午彰化縣高溫炎熱，花壇還測出全國最高溫。（記者湯世名攝）

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