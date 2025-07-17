為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    觀光及疏運生力軍 交通部將打造首艘藍色公路觀光示範船

    交通部長陳世凱17日宣布，打造藍色公路觀光示範船。（記者蔡昀容攝）

    交通部長陳世凱17日宣布，打造藍色公路觀光示範船。（記者蔡昀容攝）

    2025/07/17 13:09

    〔記者蔡昀容／台北報導〕為推廣海洋觀光及增加緊急運輸備援能量，交通部長陳世凱今（17）日宣布，將打造藍色公路觀光示範船。航港局說明，這是首艘全國性藍色公路示範船，除提供日常運輸、觀光服務，也作為緊急備援使用，例如離島霧季、花東災害時將投入調度疏運，預計2029年建造完成。

    交通部長陳世凱今天在「2025藍色公路海洋觀光嘉年華」活動宣布，交通部將規劃購建1艘全國性的藍色公路觀光船舶，作為未來示範船。示範船除了觀光及日常運輸用途，也會在需要時投入疏運任務。

    陳世凱表示，離島常有疏運需求，花東鐵公路斷時，交通部也要在3小時內啟動疏運SOP，因此藍色公路（船舶運輸）不只是觀光航線，也是守護交通安全的生命線。

    航港局長葉協隆表示，示範船打造經費預估與澎湖輪差不多（澎湖輪造價約27.88億元），計畫9月報交通部後將報行政院，預計2029年建造完成。示範船規劃鋪位300席、座位200席，總噸位約8000噸。

    航港局說明，現有的新台馬輪屬於連江縣政府，澎湖輪則是專為高雄馬公航線的船舶。示範船將是首艘全國性、不限地區的全國性藍色公路船舶。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播