觀光及疏運生力軍 交通部將打造首艘藍色公路觀光示範船

交通部長陳世凱17日宣布，打造藍色公路觀光示範船。（記者蔡昀容攝）

2025/07/17 13:09

〔記者蔡昀容／台北報導〕為推廣海洋觀光及增加緊急運輸備援能量，交通部長陳世凱今（17）日宣布，將打造藍色公路觀光示範船。航港局說明，這是首艘全國性藍色公路示範船，除提供日常運輸、觀光服務，也作為緊急備援使用，例如離島霧季、花東災害時將投入調度疏運，預計2029年建造完成。

交通部長陳世凱今天在「2025藍色公路海洋觀光嘉年華」活動宣布，交通部將規劃購建1艘全國性的藍色公路觀光船舶，作為未來示範船。示範船除了觀光及日常運輸用途，也會在需要時投入疏運任務。

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陳世凱表示，離島常有疏運需求，花東鐵公路斷時，交通部也要在3小時內啟動疏運SOP，因此藍色公路（船舶運輸）不只是觀光航線，也是守護交通安全的生命線。

航港局長葉協隆表示，示範船打造經費預估與澎湖輪差不多（澎湖輪造價約27.88億元），計畫9月報交通部後將報行政院，預計2029年建造完成。示範船規劃鋪位300席、座位200席，總噸位約8000噸。

航港局說明，現有的新台馬輪屬於連江縣政府，澎湖輪則是專為高雄馬公航線的船舶。示範船將是首艘全國性、不限地區的全國性藍色公路船舶。

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