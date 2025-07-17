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    準薇帕颱風週末接近明起東半部雨勢轉強 週日另一低壓系統接力

    未來一週降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來一週降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    2025/07/17 13:26

    〔記者林志怡／台北報導〕「薇帕」颱風最快將於今日生成，中央氣象署預估，目前位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓將持續增強，並於週五、週六最接近台灣，造成各地午後雷陣雨趨於明顯，且東半部地區、恆春半島降雨將有普遍大雨或局部豪雨，週日後又會再有另一個低壓系統接力，但後續情況有待觀察。

    中央氣象署預報員葉致均說明，目前位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，可能在今天增強為第6號颱風「薇帕」，短期內將往西北方向前進，通過呂宋島北方近海，轉向西北西移動，通過南海後，往海南島前進，預估發展強度以輕度颱風為主，但不排除更強。

    葉致均表示，依據目前的路徑，熱帶系統明後2天距離台灣最近，並將影響台灣天氣，造成台灣周邊風向轉為東風，水氣明顯增多，東半部地區、恆春半島降雨趨於明顯，有普遍大雨或局部豪雨，其他地區維持午後雷陣雨為主的天氣，但雨勢轉強，且南部地區有局部大雨。

    此外，週日熱帶系統遠離後，台灣仍會處於低壓帶的環境，各地天氣仍不穩定，容易有降雨發生，且屆時台灣東南方將有另一處低氣壓生成，下週一、週二不排除持續發展，但有很大的不確定性，後續天氣也視到時台灣東南方的低壓系統實際情況而定。

    天氣提醒。（圖為中央氣象署提供）

    天氣提醒。（圖為中央氣象署提供）

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