中市潭子、北屯交通路網縫合2工程 可望年底完工

立委棏瓊瓔會勘「敦富九街12M-5工程」及「敦富八街10M-3工程」。（圖由楊瓊瓔提供）

2025/07/17 14:20

〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子區及北屯區，因柳川排水阻隔，居民通行須繞道1.5公里，立委楊瓊瓔、黃健豪與市議員賴朝國爭取「中興路銜接敦富九街」及「大成街銜接敦富八街」2項工程，可望今年底前完工，屆時潭子與北屯交通路網縫合，路程將縮短為50公尺，居民通行更方便。

潭子與北屯人口快速成長，因柳川排水阻隔，居民往返須繞行北屯路，交通不便。立委楊瓊瓔、黃健豪與市議員賴朝國推動「中興路銜接敦富九街」與「大成街銜接敦富八街」工程，並於今天會勘工程進度。

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建設局長陳大田指出，「敦富九街12M-5工程」銜接潭子區中興路至北屯區敦富九街，全長40公尺、寬12公尺，將新建12公尺寬的RCT型梁橋，並增設2.2公尺寬雙側人行道及路燈號誌；「敦富八街10M-3工程」銜接潭子大成街與北屯敦富八街，全長45公尺、寬10公尺，同樣設置RCT型梁橋與人本環境設施，2案皆於今年5月開工，預計年底前完工。

陳大田說，2項工程總經費超過1億元。其中，「敦富九街12M-5工程」總經費4884萬元，工程費1774萬元獲中央補助7成，約1241萬元，地方自籌532萬元；「敦富八街10M-3工程」總經費5320萬元，中央補助1165萬元，地方自籌約500萬元。

市議員賴朝國指出，2案土地徵收經費6700多萬元，全數由市府負擔，對地方財政而言壓力沉重；感謝立委楊瓊瓔與黃健豪協助向國土署爭取約7成工程經費補助，為市府節省約2400萬元，讓台中區域交通縫合工程得以加速推進。

立委楊瓊瓔指出，2項道路開闢案完工後，交通便利大幅提升。隨著都市快速發展，交通瓶頸將陸續浮現，她會協助市府與中央加強合作，爭取更多經費支持，加速縫合區域交通路網，促進地方發展。

「敦富九街12M-5」及「敦富八街10M-3」工程，預計今年底可完工，縮短潭子及北屯區民眾通行距離。（圖由楊瓊瓔提供）

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