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    新北南島文化節7/26~7/27登場 金曲歌后舞思愛美聲獻唱

    「2025新北南島文化節」將於7月26日至27日登場。示意圖。（記者陳奕劭攝）

    「2025新北南島文化節」將於7月26日至27日登場。示意圖。（記者陳奕劭攝）

    2025/07/17 13:45

    〔記者陳奕劭／新北報導〕「2025新北南島文化節」將於7月26日至27日登場，帶來真人服飾展演的時尚秀，「阿勒飛斯文化藝術團」以花蓮阿美族、太魯閣族傳統熱舞，金曲歌后舞思愛Usay Kawlu、天籟美聲阿布絲詮釋動人歌聲。歡迎民眾來親身感受南島文化的共鳴與感動。詳情可至活動網站粉絲專頁查詢。

    十三行博物館館長羅珮瑄表示，「真人服飾展演」將館內靜態的「島嶼織縷-古代南島衣飾特展」，轉化為動態時尚秀。7月26日開場將由「阿勒飛斯文化藝術團」以精湛的當代舞台藝術，詮釋花蓮地區等6大族群的傳統樂舞精髓，在律動中述說著古老的故事。新北市在地「飛鼠文化藝術團」完整詮釋台灣原住民族16族的服飾之美，透過模特兒的生動展演，讓觀眾與南島文化之美近距離互動。

    羅珮瑄指出，金曲歌后舞思愛Usay Kawlu、天籟美聲阿布絲以高亢嗓音與深情詮釋為南島文化節獻唱。馬紹爾群島、吐瓦魯與帛琉學生會帶來最道地的海洋風情；新北市樹林高中、崇義高中、裕民國小原民班學子們也帶來對原住民文化的熱情。

    另外，「旅北都蘭文化藝術團」、「原美活力舞團」、「珍愛文化藝術團」與「菲律賓科迪勒拉台北團」、「夏悅舞集」等團體，各自呈現台灣原住民與南島語族的風貌。

    吐瓦魯學生會等國際與在地的多元團隊呈現島國樂舞的熱烈奔放。示意圖。（記者陳奕劭攝）

    吐瓦魯學生會等國際與在地的多元團隊呈現島國樂舞的熱烈奔放。示意圖。（記者陳奕劭攝）

    金曲歌后舞思愛Usay Kawlu以高亢嗓音獻唱，點燃2025新北南島文化節。（圖由十三行博物館提供）

    金曲歌后舞思愛Usay Kawlu以高亢嗓音獻唱，點燃2025新北南島文化節。（圖由十三行博物館提供）

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