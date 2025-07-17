率雲林縣之先！土庫鎮垃圾車與回收車8/1起位置對調

土庫鎮公所將率全縣之先，8月1日垃圾清運時，回收車在前，垃圾車在後。（記者李文德攝）

2025/07/17 13:43

〔記者李文德／雲林報導〕考量安全及垃圾、回收車距離問題，土庫鎮公所將率全縣之先，8月1日起將把兩車位置對調，改為「回收車前、垃圾車後」。鎮長陳特凱表示，目前已透過村里長廣播、社區活動宣傳，上路後將不斷檢討，滾動式調整。

土庫鎮清潔隊長吳承憲表示，目前鎮內垃圾清運路線共有4條，除了週三、日無清運外，其餘時間照常收垃圾，每日平均清運11至12公噸左右，至於近年來民眾資源回收意識提高，往年平均收運回收物也從2公噸攀升至2.2、2.3公噸。

請繼續往下閱讀...

吳承憲表示，清運路線的垃圾車及回收車採「團進團出」制度，凡有一輛車子已滿運，兩車都需要回到位在新庄里的垃圾掩埋場卸下清運物，不過近年來民眾不斷反映，垃圾車在前很快就能丟完垃圾，回收車因速度較慢，常遠離垃圾車好幾百公尺，造成鎮民等丟回收時間拉長，加上常有民眾為追垃圾車，不慎跌倒的安全考量，將率全縣之先，將兩車順序對調。

陳特凱表示，8月1日起鎮內4條清運路線，改為回收車在前、垃圾車在後，除了可以讓民眾更快丟到回收物外，由於垃圾車在後頭，民眾也不用再趕丟一般垃圾而有跌倒風險。目前每天每條路線最高紀錄都有2至3趟折返，但垃圾、回收物數量依舊不變，估計改制後時間不會有太大延誤。

陳特凱說，目前已透過村里長廣播、社區活動加強宣導，上路後民眾有可以透過雲林縣垃圾清運資訊便民服務app，就能即時掌握車輛狀態，上路後也會不斷開會檢討調整，讓此項改變能盡善盡美。

土庫鎮公所將率全縣之先，8月1日垃圾清運時，回收車在前，垃圾車在後。（記者李文德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法