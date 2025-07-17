清境沒了星巴克還剩啥？業者憂心 農場稱會有其他品牌接替

清境農場以草原和綿羊吸可。（清境農場提供）

2025/07/17 13:16

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投清境的星巴克咖啡將在21日熄燈，同在清境商場營業的紙箱王清境店業者陳維林臉書發文稱「品牌撤退超是觀光政策失衡的警鐘」，認為行銷老化、活動規劃停滯……等都是問題；清境農場場長王仁助指出，農場努力拓展客源，也與台北101合作，而星巴克「轉身」後，下月將有台灣精品咖啡進駐接替。

紙箱王清境店業者陳維林，日前臉書發文，對台灣最高海拔的星巴克咖啡7月21日熄燈，慨嘆「清境品牌店一間間撤出，連清境農場都不養牛，是敲了觀光政策失衡需要檢討的警鐘」，也細數清境觀光的問題，包括：交通不便、活動只有跨年晚會、行銷老化、體驗單一，有風災來臨媒體誇大清境災情等。

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清境農場場長王仁助指出，陳先生的說法較片面，事實上服務人力不足，國旅不景氣…等現象是國內風景區的共同困境。清境商場是農場委託統一集團經營，星巴克熄燈後，已引進台灣精品咖啡店進駐。

王仁助說，清境農場不養牛是為了減少碳排量，另清境算是交通方便的景點，台中到埔里的台灣好行班次不少，埔里每小時有班車到清境，而為了吸引遊客住宿清境，已規劃部落深度旅遊、星光電影院，觀光協會也積極辦暑假的星空活動。

此外，為了吸引外國觀光客，也與台北101合作，從5月到8月底在101有清境的特展，展出清境的風光美景照、賽德克、滇緬等歷史文物資料、照片，8月1日也會帶仁愛高農原舞社到101快閃演出，希望吸引外國遊客前來清境。

清境商場的星巴克咖啡7/21熄燈，下月引進台灣精品咖啡店接替。（清境農場提供）

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