斥資6200萬元打造綠帶廊道 蘭陽溪支流重生變美了

「蘭陽溪畔維管束漫生計畫」，新增綠帶面積近2公頃，不僅讓環境變美了，更提供民眾重溫農田、水圳與堤岸的地方生態樣貌。（記者王峻祺攝）

2025/07/17 13:13

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕內政部國土管理署與宜蘭縣政府推動「蘭陽溪畔維管束漫生計畫」，斥資6200萬元在蘭陽溪支流浮洲溪，打造長2.1公里溪畔廊道，並新增綠帶面積2公頃，今天啟用，不僅環境變美了，更提供民眾重溫農田、水圳與堤岸的生態樣貌。

「蘭陽溪畔維管束漫生計畫」串聯宜蘭市與員山鄉浮洲溪水圳空間，打造一條結合自然生態與人文記憶的溪畔廊道，縣府期盼透過這條廊道，重建民眾與自然的連結。

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宜蘭縣政府建設處指出，「蘭陽溪畔維管束漫生計畫」打破傳統以硬體為主的做法，改以最小限度工程介入，保留原有地貌與使用習慣，沿線設有無障礙步道、生態農田、親水平台與保留地貌的草坡。

建設處表示，廊道還運用石籠、裸露河岸與在地植物營造生物棲息環境，不僅提升水土保持效能，也讓整體景觀更自然友善，未來將由縣府工商旅遊處、宜蘭市公所、員山鄉公所、七賢社區，以及七賢國小維護管理。

縣府未來目標希望擴大維管束漫生計畫，打造宜蘭市凱旋與宜蘭大學的通學廊道、七賢通學廊道以及浮洲環保公園等方案建置。

代理縣長林茂盛說，縣府持續推展維管束漫生計畫，與傳統大型設施建設不同，採低干擾、簡約手法，保留既有農田、水圳等樣貌，是推動友善生活與永續發展的重要實踐，也是宜蘭人文地景精神的展現。

「蘭陽溪畔維管束漫生計畫」串聯宜蘭市與員山鄉的浮洲溪水圳空間，打造一條結合自然生態與人文記憶的溪畔廊道。（記者王峻祺攝）

內政部國土管理署與宜蘭縣政府推動「蘭陽溪畔維管束漫生計畫」，斥資6200萬元在蘭陽溪支流浮洲溪，打造長約2.1公里的溪畔廊道。（記者王峻祺攝）

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