屏東老榕樹花台整修鋪水泥引爭議 廟方與護樹團體意見分歧

老榕樹的樹根被鋪設約7公分厚的水泥，但留有澆水孔。（記者葉永騫攝）

2025/07/17 13:47

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東麟洛鄉湧源堂前一棵數十年的老榕樹最近因廟方整修花台以水泥封閉，引起護樹團體在網路上批評，也有不少網友謾罵廟方；湧源堂總幹事徐玉全表示，花台整修、鋪水泥是便利清掃並提供老人家乘涼休息，不會影響老樹生長。屏東科技大學森林系教授陳建璋說，植物需要水、透氣、陽光，在根部鋪設水泥雖然不妥，但外界應給予善意建議，不要批評及謾罵。

湧源堂廟前一棵老榕樹日前因花台老舊重新整修，在花台上鋪設了7公分厚的水泥，引發護樹團體的不滿，有網友發起「一人一通電話救榕樹」，不少網友還在網路上謾罵廟方，讓廟方認為不受尊重。

請繼續往下閱讀...

湧源堂總幹事徐玉全說，老榕樹的樹齡有數十年，以前就有花台，廟方只是重新整修，讓志工清掃樹葉更方便，花台可坐著好乘涼，留有水孔可澆水，對榕樹生長不會有影響。

屏科大森林系教授陳建璋認為，老榕樹是廟方所有，如何整理修剪是廟方的權利，應給予尊重，植物需陽光、空氣和水，在樹根鋪設水泥雖然不好，但可以給予善意的建議，不應該在網路上攻擊謾罵。

湧源堂總幹事徐玉全認為，整修後便於志工清掃並方便乘涼。（記者葉永騫攝）

麟洛鄉湧源堂廟前老榕樹。（記者葉永騫攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法