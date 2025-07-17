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    慎入！日月潭驚見「異形」生物 水域詭蟲上岸狂扭

    日月潭在箱網草排驚見「異形」黑蟲，漁民從水域植栽撈上岸後，還會不停瘋狂扭動，讓人嚇一大跳。（圖由民眾提供）

    日月潭在箱網草排驚見「異形」黑蟲，漁民從水域植栽撈上岸後，還會不停瘋狂扭動，讓人嚇一大跳。（圖由民眾提供）

    2025/07/17 12:15

    〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭近日有漁民在潭區箱網草排發現細長黑色線蟲，詭異模樣宛如「異形」生物，從水域撈上岸還會一直狂扭，讓漁民嚇一大跳，對此，昆蟲研究人員研判可能為鐵線蟲，由於鐵線蟲需在水域產卵，從幼體至成體會寄生在不同的宿主體內，待寄生在螳螂等昆蟲體內成熟後，就會穿破宿主身體離開，民眾在潭區發現的，應是要準備前往水域繁殖的鐵線蟲。

    漁民表示，他在潭區整理箱網草排時，赫然在水域植栽發現1條細細長長黑蟲，因突然的扭動讓他嚇一大跳，把蟲撈起後還會在地面扭動，之後放入臉盆，則持續扭來扭去，目測體長近40公分，首度在潭區看見罕見蟲類，讓人感到相當驚訝。

    玉山國家公園管理處保育研究技士林文傑表示，研判這隻可能是鐵線蟲，幼體時生活在水域，並透過寄生在如蜻蜓的幼蟲體內生長，之後蜻蜓幼蟲轉為成體在陸域飛行活動，在蜻蜓體內的鐵線蟲，就會等待寄生在下一個陸域的其他宿主。

    一旦遭寄生的蜻蜓被螳螂捕捉吃下肚，鐵線蟲便進入最終宿主體內，待生長至性成熟後，就會在螳螂體內影響其靠近水域，最後從螳螂腹部鑽出，進入水中繼續交配產卵繁殖。

    漁民在日月潭發現到的，可能就是要前往水域繁殖的鐵線蟲，一般民眾生活中不太會接觸到，只要不生飲水源，並將食物煮熟，基本上對人類不會有影響。

    日月潭在箱網草排驚見「異形」黑蟲，漁民從水域植栽撈上岸後，還會不停瘋狂扭動，讓人嚇一大跳。（圖由民眾提供）

    日月潭在箱網草排驚見「異形」黑蟲，漁民從水域植栽撈上岸後，還會不停瘋狂扭動，讓人嚇一大跳。（圖由民眾提供）

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