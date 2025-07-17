桃市竹圍漁港魚貨直銷中心2樓餐廳天花板塌 修繕鑑定結構無虞才開放

農業局長陳冠義（右2）勘查竹圍漁港魚貨直銷中心2樓19號餐廳內的天花板崩塌狀況。（桃園市政府提供）

2025/07/17 12:18

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市大園區竹圍漁港魚貨直銷中心2樓美食區，19號餐廳內天花板16日突然崩塌，讓正在吃飯的民眾傻眼，急忙閃避，還好沒砸傷任何人，餐廳業者當下免費招待，盼民眾別被嚇壞，市府農業局長陳冠義說，已請廠商緊急修繕，完工後經技師鑑定，確認結構安全無虞，才會重新開放。

美食區因建物、設施老舊，該餐廳16日中午左右，固定於天花板輕鋼架螺絲處的水泥崩落，導致小面積的輕鋼架崩塌，嚇壞民眾，餐廳業者反應快，第一時間疏散民眾，並圍起封鎖線進行管制。

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農業局獲報後，陳冠義趕往現場會同桃園區漁會理事長陳義成、總幹事李俊彥等人勘查，陳冠義說，2樓19號餐廳的天花板崩塌區域，已封鎖避免民眾進入，後續將由漁會委請廠商緊急修繕，完工後確認結構安全無虞後，才會重新開放；至於1樓魚貨市場，不受影響，正常營運。

陳冠義補充，竹圍漁港魚貨直銷中心於1997年對外營運，至今28年歷史，漁會規劃在漁港北岸推動「魚產品直銷中心新建工程」，總經費約3.4億元，預計明年6月完工、同年下半年啟用。

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