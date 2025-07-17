竹縣歷史建築竹北東平問禮堂 修復再利用工程今上梁

新竹縣竹北東平問禮堂修復及再利用工程大梁上纏綁象徵添丁光明、包中、以及青龍鎮宅安祥的燈、粽子以及青布，寓意深遠。（記者黃美珠攝）

2025/07/17 12:07

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣歷史建築竹北東平問禮堂修復及再利用第1期工程，在完成屋面棟架修復後今天上梁，由縣長楊文科率領地方鄉親一起上香祈福，祈求工程順利，第2期今年也能順利發包，讓全區明年底能完工。

大梁上特別纏綁象徵：添丁光明、包中、以及青龍鎮宅安祥的燈、粽子以及青布，寓意深遠。

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楊文科說，竹北東平問禮堂修復及再利用工程總共分成2期執行，目前進行中的第1期工程總經費3000萬元，於去年11月初開工，修復範圍是建築本體的1堂2橫。包含屋面、大木作、門窗工程、牆體、地坪以及油漆彩繪等的修復工作，目前屋面棟架工程已經就緒，所以就接著上梁，意味著修復工程邁入新的里程碑。

至於第2期經費再獲文化部核定2400萬，屆時修復範圍包含右外橫屋修復及整體周邊景觀、無障礙設施、室內外機電設備工程等，預計明年12月可全區完工，未來成功活化再利用後，可望串聯東興圳整體景觀，在竹北東區形成一個由文化資產結合環境教育、歷史與生活的文化生活場域。

縣府文化局長朱淑敏則說，竹北東平問禮堂興建於1934年，建築規模是1堂3橫，主體為五虎下山形式，具客家農村建築特色。2007年被登錄為新竹縣的歷史建築後，文化局陸續完成修復及再利用計畫、鋼棚架緊急搶修工程、修復設計等階段性工作，接著就分2期正式執行其修復及活化再利用的工事。

新竹縣歷史建築竹北東平問禮堂今天為修復及再利用工程舉行上梁典禮。（記者黃美珠攝）

新竹縣歷史建築竹北東平問禮堂修復及再利用工程今天上梁，縣長楊文科率眾上香祈福。（記者黃美珠攝）

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