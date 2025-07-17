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    北勢社區據點上數位課程沒大螢幕、長輩看不清 王欣儀促增加投影設備

    台北市市民數位課程，內容設計聚焦於對數位相對弱勢族群，如銀髮族、原住民、新住民等對象，設計貼近生活且多元實用的數位主題，也有走出戶外用App租借Youbike的課程。（資訊局提供）

    台北市市民數位課程，內容設計聚焦於對數位相對弱勢族群，如銀髮族、原住民、新住民等對象，設計貼近生活且多元實用的數位主題，也有走出戶外用App租借Youbike的課程。（資訊局提供）

    2025/07/17 12:02

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市資訊局為縮短數位落差，於各社區據點辦理「市民數位課程」教長輩使用手機查詢地圖、追劇等App應用。台北市議員王欣儀接獲市民反映，部分授課地點沒有大螢幕，視力不佳長輩難以跟上，建議編預算增購投影設備。資訊局回應，課前會確認場地是否有投影設備，目前因設備衍生的問題反映較少，會持續追蹤民眾回饋並優化。

    台北市市民數位課程聚焦數位相對弱勢族群，如銀髮族、原住民、新住民等對象，設計貼近生活且多元實用的數位主題，內容涵蓋防詐觀念、資訊安全、行動支付、社群媒體等；也有安排離開教室的活動單元，如「行動支付體驗一日遊」無人商店、餐廳自助點餐體驗，及如何透過手機APP預約及借用Youbike等。

    不過，有民眾抱怨，這類課程多由講師以自身手機示範操作，長輩因視力與操作不熟悉，難以看清或同步跟上，影響學習成效；而部分場地雖有大電視，卻因未事先準備或未能解決線路問題，無法以大螢幕同步展示操作畫面，影響學習成效。

    王欣儀表示，如能將講師畫面同步投影至大螢幕，更能讓長輩吸收教學內容，建議市府研議編列經費增購簡易投影或無線投影設備；在場地許可下，未來市民數位課程應導入大螢幕同步投影教學。

    資訊局表示，為確保教學品質，課前會確認場地是否有投影等設備並完成測試；若無設備，也會事先準備與安裝，目前因設備問題產生的民眾反映情形相當少見，會持續留意課程現場的實際需求與回饋，持續優化教學流程與資源配置。

    台北市市民數位課程，內容設計聚焦於對數位相對弱勢族群，如銀髮族、原住民、新住民等對象，設計貼近生活且多元實用的數位主題。（資訊局提供）

    台北市市民數位課程，內容設計聚焦於對數位相對弱勢族群，如銀髮族、原住民、新住民等對象，設計貼近生活且多元實用的數位主題。（資訊局提供）

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