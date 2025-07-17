台師大女足抽血案 胡采蘋：抽血換錢卻被要求繳回恐觸刑責

財經網美胡采蘋認為，「周教練要求同學把收到的實驗者費用上繳球隊，這恐怕已經是在詐欺國科會研究經費了，光這一點可能就難逃刑事罪了」。（資料照）

2025/07/17 13:36

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣師範大學女足球員學生被迫抽血進行人體試驗案，甚以學分、強制退隊威脅球員配合引發眾怒。對此，財經網美胡采蘋認為，「周教練要求同學把收到的實驗者費用上繳球隊，這恐怕已經是在詐欺國科會研究經費了，光這一點可能就難逃刑事罪了。」

胡采蘋今於臉書粉專「Emmy追劇時間」提及，「她念大學的時候，認識一個長相大約是0.6個張孝全的男生，他因為家境不佳，又唸私立學校，一個人打了好幾個工，賺學費跟生活費。」

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胡采蘋回憶，由於這名男生喜歡聽音樂，所以在唱片行當店員，後來她去國圖找資料，「咦？怎麼他又在當進場櫃檯人員，原來這樣看新書新雜誌比較方便。當時覺得這個男生將來不知道多有出息，跟他相比我就是米蟲一般的存在」。

胡采蘋說，那時他最高薪的打工，就是當藥廠的人體白老鼠，有什麼新藥計畫，他就會去試藥，記錄下自己吃藥後的身體變化。但那都是沒有上市的實驗藥，想想還滿恐怖的。「這種打工一天就有上千塊或更多，通常是吃2至3週，很容易短期賺到上萬元或更多，對進帳很有幫助。只是他有時候看起來很想睡覺或黑眼圈，我就在想，啊啊啊不會昏倒吧，是不是藥效爆發了。」

胡采蘋直指，昨天看到台師大同學接受採訪，越看越詭異，她說在高中時，2017年就聽說台師大有這類運動科學計畫，2019年入學後是寒暑假都要抽血，每次14天，每天抽血至少15cc，一開始是一管血，後來因為血清不足，改成抽2管血。「而受試者一開始是沒有錢的，從2021年開始才有進帳，但銀行進來的錢也不是固定的，2021年進帳一筆1萬、一筆1500元，2022是四筆，1萬、1.5萬、1.6萬、1萬，2024有兩筆，1萬、8000元。」

胡采蘋提及，同學的銀行進帳上面會顯示「師大款項」，在師大總務系統上則是「實驗者受試費」，但是他們的教練（周台英）都要求同學繳回，宣稱買實驗器材經費不夠。「同學講的這些情況真的很不對勁，為什麼聽起來那麼像是醫學計畫、藥廠開發新藥的受試者給薪模式？」

胡采蘋指出，昨天周台英教練接受媒體訪問，稱國科會計畫是2024年才開始，這些實驗資料完全沒有用在她的博士論文，那到底之前有沒有抽血，抽來的血到底是拿去做了什麼實驗，台師大真的很有必要出面解釋清楚。「而周教練要求同學把收到的實驗者費用上繳球隊，這恐怕已經是在詐欺國科會研究經費了，光這一點可能就難逃刑事罪了。」

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