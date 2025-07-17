高雄鄰近市區賞螢新秘境觀音湖 獲2025建築園冶獎、國家卓越建設獎

觀音湖的蜻蜓湖岸平台。（觀光局提供）

2025/07/17 10:58

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市觀光局推動「觀音湖內埤生態廊道營造工程」，獲得2025建築園冶獎及國家卓越建設獎，讓觀音湖華麗變身，成為鄰近市區的賞螢秘境。

觀音湖位於高雄仁武與大社交界的觀音山南邊，是豐富水生植物及昆蟲棲地，常見獨角仙、青蛙、蜻蜓、豆娘等指標性物種；每年春夏之際，觀音湖周邊的高草區，更是陸生螢火蟲「台灣窗螢」最佳出沒地點。

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高雄市觀光局長高閔琳表示，「觀音湖內埤生態廊道營造工程」以低密度開發，減少環境衝擊，打造全新的生態旅遊景點，並新增多項遊憩節點，包括可觀賞到霜白、杜松、薄翅蜻蜓，木棧道串聯可近距離觀賞生態的水花園溼地、可聆聽青蛙鳴叫的蛙鳴廣場等，成為踏青、探索生態的最佳選擇。

觀光局強調，推動觀音湖工程不僅提升景點休憩價值與環境美化，更以「螢火蟲復育」為營造核心之一，並栽植超過300棵喬木，提升綠覆率。規劃階段除委託專業設計團隊，更邀請中山大學合作，進行湖域周邊生態調查，依據調查成果調整設計內容，減輕對自然棲地的擾動。

中山大學教授張學文指出，雖然觀音湖的螢火蟲目前族群數量還不穩定，但透過積極復育，相信未來能成為一處鄰近高雄市區賞螢的最佳秘境。

觀音湖新設高架林間步道。（觀光局提供）

蝴蝶長廊搭配造型石座椅。（觀光局提供）

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