竹北傳統市場轉型文青早市 吸引碩博士學歷第2代回流接班

新竹縣竹北市長鄭朝方（右）説，公所積極改造傳統市場有成，不僅普遍業績成長3成，還吸引店家擁有碩博士學歷的二代回歸接班創生。（竹北市公所提供）

2025/07/17 10:54

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣擁有55年歷史的竹北傳統市場，經市公所從整頓環境、優化動線到改造攤鋪、打造網美IG熱點後，竹北市長鄭朝方說，正朝「文青早市」轉型中，不僅重拾人氣，平均業績已成長3成，也吸引攤商具碩博士學歷的第2代回歸經營、投入創生，替傳統市場打開新局。

他說，全台傳統市場普遍面臨客源流失、客群斷層的挑戰，許多年輕人傾向選擇距離近、時間彈性的大型生鮮賣場。但傳統市場的濃厚人情互動環境、蔬果肉品新鮮，年長者採買便利等依舊是無可取代的優勢。

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市公所從竹北市場開始，試圖讓傳統市場迎來新人氣，從最基礎的環境整潔與動線美化做起，完成太子樓的修繕，也改善現場通風問題，而為了活化場域發出「英雄帖」，導入年輕創業者與回歸的二代創生者進駐太子樓廊道。

另為提升整體市集形象，也從美化攤招下手，針對86個鐵門式店鋪試點做改造，以「無印風」設計語彙統一招牌，營造簡約、溫潤、帶有文青氣息的全新市場氛圍，已經成功吸引年輕人駐足採買，攤商普遍反映業績平均成長3成。

市場自治會長曾文正說，竹北市場曾於2022年獲頒經濟部「四顆星優良市集」認證，今年將全力爭取「五顆星」的肯定。

新竹縣竹北市長鄭朝方（中）説，公所積極改造傳統市場有成，不僅普遍業績成長3成，還吸引店家擁有碩博士學歷的二代回歸接班創生。（竹北市公所提供）

新竹縣竹北傳統市場在市公所努力下正在朝文青早市變身。（竹北市公所提供）

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