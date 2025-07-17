北捷「太空之旅」親子友善彩繪列車啟航 7/18、7/19許願留言領小物

台北捷運外星情報員「捷米」與親子友善大使「麻吉貓」收到秘密任務，乘坐板南線親子友善彩繪列車，飛入星際探險。（北捷提供）

2025/07/17 10:47

〔記者董冠怡／台北報導〕台北捷運在板南線打造宇宙大冒險「2025 Space Travel太空之旅」親子友善彩繪列車，7月18、19日（週五、六）在捷運忠孝復興站大廳規劃許願牆快閃，大小朋友留言拍照打卡可以拿限量小物；19日捷米、麻吉貓現身互動同樂，24日有活動限定悠遊卡、主題購物袋等抽獎。

北捷表示，列車設計理念源自夢想宇宙，從太空人造型的麻吉貓與隊長捷米、佈滿車身的月亮、星星、火箭、星球及太空站，以及車廂內英文單字和標語，藉由旅程激發想像力，「去哪都好玩、學習不設限」，民眾下載「台北捷運Go」App，點選「動態資訊」，切換至板南線頁面，即可找到親子友善彩繪列車的途經站位。

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7月18日、19日「親子友善許願牆」快閃，早上10點至下午4點在板南線忠孝復興站大廳，民眾用便利貼寫下對「親子友善」的期待與承諾、拍照打卡，可獲限量購物袋，小朋友加贈卡哇伊貼紙；7月19日上午11點半至12點，可與捷米、麻吉貓合體互動留念；7月24日有抽獎，活動資訊可至台北捷運臉書粉專查詢。

北捷提醒，淡水信義線、松山新店線、板南線、中和新蘆線，第3節車廂第4個車門至第4節車廂第1個車門間，設置「親子友善區」，相對位置的月台門，貼有粉紅色「親子友善區」標示，優先禮讓親子、孕婦及推嬰兒車旅客搭乘。

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