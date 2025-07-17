常玩史萊姆黏土恐性早熟！ 台中抽檢5款硼超標 最高超出8.6倍

台中市法制局公佈抽檢市售11款史萊姆黏土，其中5款硼元素超標1.8到8.6倍。（法制局提供）

2025/07/17 11:18

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市法制局今天公佈檢驗市售11款史萊姆黏土，重金屬檢出合格，但是有5家業者販售的史萊姆黏土的硼元素超出法定標準（300mg/kg），最高超標達8.6倍，產地包括4家為中國、1家來自台灣，已通知銷售通路將超標商品下架，法制局提醒，萊姆黏土常因摻雜香料色素等而含有塑化劑，近來韓國的研究報告玩史萊姆的孩子被診斷為「周邊型性早熟」的機率，是沒玩史萊姆者的5.5倍，請家長慎選兒童玩具。

這次檢出史萊姆黏土的硼元素超標1.8倍到8.6倍，包括極限起泡膠（藍莓、檸檬、草莓） ，尤其藍莓款最高檢出硼元素2594.1mg/kg，超標8.6倍，以及蜂蜜史萊姆、Slime起泡膠，忍者兔史萊姆等4款產地為中國，還有一款為產地台灣的史萊姆。

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法制局表示，今年5月底陸續自諾貝爾書城以及蝦皮（飛飛生活小舖、迷你shop）等實體及網路商店購得11家廠商的史萊姆黏土，6月間送交台灣玩具暨生活用品研發檢測中心檢驗，5家廠商的史萊姆黏土有硼元素超標、其中2家產品中文標示不合格。

史萊姆黏土具有高度可塑性且色彩鮮豔繽紛，深受孩子喜愛，2021年經濟部標準檢驗局抽查發現有硼超標情形，復於2022年仍發生幼童使用史萊姆黏土導致皮膚嚴重發炎的事件。

法制局長李善植表示，為使液態的膠水凝固並具有彈性，製造商一般常使用「硼」元素製成史萊姆黏土供孩童玩耍，過去黏土檢驗僅止於重金屬檢測，經濟部標準檢驗局已公告，史萊姆黏土的新修正檢驗方式業於2024年3月1日實施，規範檢驗史萊姆黏土的硼元素每公斤不得超過300毫克。

消保官吳冠民補充，硼元素的檢驗方式雖係在去年3月1日起實施，但為避免硼元素損害孩童的身體健康造成不良影響，不論業者是在113年3月1日以前或以後，只要是進口或製造史萊姆黏土即應符合新修正的檢驗標準，以確保兒童健康，這次檢出超標商品比例不低，且已流入市場販售，建議經濟部標準檢驗局全面抽檢史萊姆黏土，以維護兒童健康。

針對史萊姆含硼元素，長期接觸使用易引發過敏性皮膚炎或過敏反應，也可能有性早熟疑慮，標檢局去年規範含量標準，依商品檢驗法規定超標將開罰20萬至100萬，該批超標史萊姆部分為新法規定前販售，法制屆已函請標檢局依規處理，另針對商品標示不符法規部分，依商品標示法限期改善，屆期未改正處罰鍰2萬至20萬元，已函請廠商來源所轄台北市府查處。

違規5家業者接獲市府通知後，已積極聯繫銷售通路將超標商品下架，消保官指出，亦應提供退費等消費者權益維護措施，也提醒家長，讓孩童玩史萊姆黏土時應留意勿觸碰口鼻，且於使用後應徹底清洗手部，以維護兒童安全。

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